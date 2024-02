Andrea Fuorto è un giovane attore italiano. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Andrea Fuorto, chi è l’attore? Fidanzata e film

Andrea Fuorto è un giovane attore abruzzese, volte emergente del cinema italiano. Andrea è nato in Abruzzo nel 1998 e ha quindi 26 anni. A parte il fatto che entrambi i genitori sono veterinari, non abbiamo molte notizie circa la vita di Andrea ma, lo scorso anno durante un’intervista a Vanity Fair, il giovane attore ha dichiarato di aver sempre voluto fare l’attore, fin da quando era un bambino. Ecco le sue parole: “andavo al cinema con mio padre e desideravo essere sullo schermo per far vivere al pubblico le stesse emozioni che provavo io su quella poltrona, anche se non è stato facile. Le mie professoresse dicevano che avrei dovuto ripiegare su altro, mentre alcuni compagni mi prendevano in giro perché dicevano che recitare era da gay. Non ho mai ascoltato le loro parole e mi sono sempre concentrato su me stesso. Ricordo che, da ragazzo, aiutavo mio nonno, che era contadino, a seminare il grano. Buttavo i semini qui e lì e lui mi rimproverava. Diceva che più metti dedizione e amore nel prima, più raccoglierai i frutti dopo. Odiavo stare in campagna, ma non posso che ringraziarlo per quelle parole.” Andrea Fuorto ha conseguito il diploma in recitazione presso la scuola Gian Maria Volonté di Roma e, prima di ottenere il suo primo ruolo da protagonista nel film diretto da Simone Bozzelli, “Patagonia” del 2023, dove interpreta Yuri, ha recitato in altri film quali “L’Arminuta”, “Mondocane” e “La prima regola”. A proposito del suo primo ruolo da protagonista, ecco cosa a dichiarato a Vanity Fair circa cosa gli ha lasciato il suo personaggio Yuri: “la curiosità attraverso la quale guarda il mondo nonostante gli abusi psicologici e fisici subiti da Agostino, in attesa di un amore che non arriverà mai, e la fatica fisica. Yuri è un personaggio che mi è rimasto dentro perché ho perso 14 chili per interpretarlo, senza contare gli altri chili che ho perso durante le riprese perché non ricevere amore, dopotutto, è come non ricevere cibo”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Andrea ha dichiarato sempre a Vanity Fair di vivere a Roma con la sua ragazza, di cui però non si conosce l’identità. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire su Instagram.

Andrea Fuorto è Tancredi in “Maschile Plurale”

Lo scorso 15 febbraio 2024 Andrea Fuorto è tornato al cinema, è infatti uno dei protagonisti del film “Maschile Plurale” di Alessandro Guida. Nel film Andrea veste in panni di Tancredi, un operatore per una casa famiglia per giovani LGBTQ+ e fidanzato con Luca, interpretato da Gianmarco Saurino, del quale è molto geloso. Antonio però, (Giancarlo Commare), scopre di essere ancora innamorato di Luca e le cose si complicano.

