Andrea Dodero è una attore italiano molto promettente, nato a Genova, e tra i pochi alla conquista di Hollywood. Una carriera in ascesa e una storia d’amore che gli fa battere il cuore. Scopriamo tutto sull’attore.

Andrea Dodero, chi è: la carriera e il ruolo in The Good Mothers



Non sono tanti gli attori italiani che riescono a conquistare Hollywood e solitamente quelli che ci riescono lo fanno dopo anni di carriera. Andrea Dodero è una meravigliosa eccezione. Ha solo 25 anni, ma è già pronto per il successo internazionale, raggiunto quasi da esordiente. È riuscito a conquistare anche Denzel Washington. Andrea Dodero è nato a Genova nel 1998, dove ha frequentato quando era un bambino la scuola di recitazione amatoriale La Quinta Praticabile, per poi lasciare a causa di “un periodo di perdizione adolescenziale”, come è stato definito da lui in un’intervista a The Sound Check. Dopo il diploma ha iniziato una carriera da pasticcere, fino a quando ha deciso di seguire il consiglio di un amico, che lo ha spronato a riprendere a recitare. Così, “con due soldi in tasca”, l’aspirante attore è arrivato a Roma, dove è entrato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il primo ingaggio è arrivato nel 2019, quando il regista Mauro Mancini lo ha scelto per far parte del cast della pellicola Non odiare. Il vero successo è arrivato un paio di anni dopo, nel 2022, anno di nascita della serie tv Sky Blocco 181, dove ha guadagnato il ruolo del protagonista, accanto al rapper Salmo, al suo esordio come attore. Andrea Dodero ha preso parte alla serie tv The Good Mothers, diretta dal regista Julian Jarrold e da Elisa Amoruso. Una serie che ha debuttato su Disney+ il 5 aprile, che racconta la lotta di alcune coraggiose donne contro la ‘Ndrangheta, aiutate da una pm. In questa serie interpreta il ruolo di Carmine Venturino, protagonista delle cronache reali. Ex affiliato alla ‘Ndrangheta, nel 2009 è stato condannato all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio della ex pentita Lea Garofalo. Era innamorato di Denise Cosco, figlia della stessa Lea e del boss che, insieme a Carmine, l’ha uccisa.

Intanto, Dodero ha preso parte al film The Equalizer 3, sequel della serie tv incentrata su un gruppo di vigilanti americani. Al suo fianco recitano attori del calibro di Denzel Washington e Dakota Fanning. “All’inizio ero in soggezione. Se in genere do del tu, in questo caso chiamavo tutti Sir e Madame” ha spiegato in un’intervista per Vanity Fair. “Sul set segue una sua prassi: non ti rivolge parola finché il suo personaggio non gira con il tuo. Dopo lascia andare la corazza da primo attore di Hollywood, racconta aneddoti, scherza. A un certo punto sono riuscito a recitare per lui a bassa voce il suo monologo in Training Day, che conosco a memoria: l’ho fatto preciso ed è scoppiato a ridere” ha aggiunto, parlando di Denzel Washington.

Andrea Dodero: la storia d’amore con Elisa Nardini



Andrea Dodero sui social network si definisce un attore di “fama condominiale”. Nonostante il successo ad Hollywood, non ha intenzione di lasciare l’Italia. “Il mio posto è qui, accanto a Elisa” ha dichiarato a Vanity Fair. Si tratta di Elisa Nardini, anche lei attrice, vista nel film La mia banda suona il pop, di Fausto Brizzi. I due si sono conosciuti nel 2020 grazie alla recitazione. “Ero fuori tempo massimo per preparare un video provino, non mi ero organizzato e non trovavo il ring light. Sono stato salvato da Elisa: ne aveva uno e un’amica comune mi ha spedito da lei” ha spiegato Dodero. Ma quella non è stata l’unica volta che Elisa lo ha salvato. “Semmai dovessero dedicarmi una pagina di Wikipedia, vorrei una menzione speciale per Elisa. Mi ha cambiato. Da quando siamo insieme ho un approccio diverso persino alle audizioni. Elisa è anche un’ottima consigliera in materia di Instagram, io sono senza filtri” ha aggiunto l’attore.