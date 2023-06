Siete pronti? L’attesa è finita. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island sta per tornare. Il programma condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda lunedì 26 giugno su Canale 5. L’amatissimo appuntamento si avvicina e le coppie sono state già svelate. Ma chi saranno i tentatori e le tentatrici? Nelle ultime ore è uscito fuori il nome di Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, vita privata e carriera.

Andrea Della Cioppa: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sarà un tentatore a Temptation Island?

Come già anticipato, a pochi giorni di distanza dall’inizio di Temptation Island sono state confermate le sette coppie che parteciperanno a quest’edizione. Per quanto riguarda i tentatori e le tentatrici, quest’anno il conduttore ha deciso di rivelare la loro identità solamente durante la prima puntata del reality. Tuttavia, sul web già stanno girando i primi nomi, tra cui quello di Andrea Della Cioppa. Ma chi è? Nato a Pescare il 25 novembre 1992, dopo il diploma ha deciso di trasferirsi a Roma per frequentare la facoltà di Scienze Motorie e Sportive. Attualmente lavora come personal trainer e chinesiologo sempre nella Capitale. Due delle sue più grandi passioni sono il calcio, tanto da averlo praticato in passato anche a livelli semi professionistici, e viaggiare. Sul suo profilo Instagram, che vanta di oltre 100mila follower, condivide infatti numerosi scatti in giro per il mondo. Il ragazzo è presente sui social anche con un secondo profilo, chiamato Adcsalutesport92, dove si presenta come personal trainer e offre contenuti utili per la salute del corpo attraverso ricette e consigli sugli allenamenti. Un ragazzo estremamente riservato, umile e dedito al lavoro. Noto al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione come corteggiatore a Uomini e Donne nell’edizione 2022.

Andrea Della Cioppa tentatore di Temptation Island? Il suo percorso a Uomini e Donne

Come ha dichiarato lui stesso, la sua partecipazione a Uomini e Donne è iniziata quasi per gioco. Andrea Della Cioppa era curioso di fare una nuova esperienza all’interno del programma. Ma quando ha visto la tronista Veronica Rimondi si è invaghito di lei ed ha deciso di conquistarla. Inizialmente, infatti, la tronista non aveva notato subito il giovane ragazzo. Ma dopo un’accesa discussione tra Tina Cipollari e Andrea Della Cioppa, la tronista è rimasta sorpresa dal la personalità e dal carattere del ragazzo ed ha deciso di portarlo in esterna. Talmente colpita che è stato proprio lui uno dei corteggiatori che ha deciso di portare fino alla fine. A malincuore, però, il giovane ragazzo non è stato scelto da Veronica Rimondi. Ora però sembrerebbe che Andrea Della Cioppa sia pronto a partecipare nel ruolo di tentatore a Temptation Island. Riuscirà a trovare l’amore nel reality condotto da Filippo Bisciglia? Manca sempre meno alla prima puntata e la curiosità cresce ogni giorno di più. Le aspettative sono altissime… sicuramente ne vedremo delle belle!