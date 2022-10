Andrea Belfiore: chi è e carriera

Di Andrea Belfiore si sta parlando abbastanza in questi giorni per un motivo: Rai 2 ha confermato ufficialmente il nuovo gruppo in partenza con Costantino della Gherardesca alla volta della nuova avventura del reality show Pechino Express. Tra i partecipanti, appunto, c’è anche Andrea Belfiore, che sarà in coppia con un volto ben noto al pubblico italiano (specie a quello di Sky): Joe Bastianich, amatissimo dai tempi di Masterchef Italia.

Non ci sono dubbi sul fatto che quella di Joe sarà una delle figure più irriverenti e seguite della nuova edizione del programma, ma conosciamo meglio il suo compagno di viaggio nonché amico.

Andrea Belfiore: biografia ed esordi musicali

Andrea Belfiore, nato ad Ancona nel 1987, ha 35 anni ed è sia uno chef che un musicista che ha ottenuto un certo successo negli Stati Uniti, dove è difatti molto seguito e apprezzatto.

Ha lasciato l’Italia ormai da tanto tempo: nel 2007 ha infatti vinto una borsa di studio con Umbria Jazz destinata a cambiargli la vita. Ha così cominciato a studiare batteria al Berklee College of Music di Boston, salutando definitivamente il Bel Paese.

Lo ha raccontato lui stesso ad AnconaToday, con grande riconocenza verso l’occasione ricevuta dalla sua città natale: “Con la borsa di studio e un’inglese scolastico, a 21 anni sono partito per Boston convinto di voler fare carriera nella musica”.

Una volta terminato il percorso al college, si è trasferito a New York per lanciare la sua carriera. Non ha di certo nascosto però le difficoltà incontrate nel tentativo di sfondare nel difficile settore: “Tornavo a casa alle 3,30 di notte perché ero in giro a conoscere musicisti”.

Ma nel frattempo, Andrea Belfiore non è certo stato con le mani in mano: ha sempre lavorato, anche come muratore e cameriere, ma è stata l’esperienza nei catering ha dare una nuova direzione alla sua esperienza…

Andrea Belfiore: la svolta nel mondo della cucina e l’amicizia con Joe Bastianich

Proprio grazie al lavoro nei catering, Andrea Belfiore ha l’idea per un suo progetto personale nel settore culinario: crea così dei corsi di cucina sotto il nome di Italia Like Locals, insegnando la cucina italiana agli americani, coniugando tradizione e vivacità.

“La passione di Andrea per la cucina italiana è profonda. Ha trascorso innumerevoli domeniche pomeriggio in cucina con Nonna Anna, ancor prima di arrivare a tavola: è qui che è nato il suo amore per la cucina.” Così si legge sul sito della sua società che, con il suo amico Sam Akiba, si è ampliata anche con la nascita di EVÈNTO, tramite cui Andrea Belfiore organizza eventi personalizzati, corsi, eventi di teambuilding e molto altro. Senza contare che la pandemia non lo ha fermato, ma lo ha portato a esportare il suo format anche online.

Parliamo dunque di un giovane ambizioso e di talento, che unisce due mondi molto creativi: quello della cucina e quello della musica, che non ha mai abbandonato. Suona infatti la batteria per la band The Last Internationale e suona con la cantante norvegese Sylia. Inoltre, sappiamo che è fidanzato con Rachele Buriassi, una ballerina, e collabora lavorativamente anche con lei.

Per quanto riguarda la sua esperienza a Pechino Express, ha scelto di partire con Joe Bastianich con cui è amico da tempo. I due si sono conosciuti proprio grazie ai corso di Andrea, poché Joe ne è rimasto colpito. Come ha raccontato Andrea: “Quando gli ho detto che volevo applicare la mia idea anche alla degustazioni di vini, Joe mi ha chiesto di poter condurre lui le classi con i vini che lui stesso produce”. E da qui è nato un ottimo rapporto che li condurrà davvero dall’altra parte del mondo!