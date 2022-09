Anastasia Ronca è ufficialmente la nuova velina bionda di Striscia la notizia, il programma di Antonio Ricci, che tornerà in onda su Canale 5 il prossimo 27 settembre 2022. La vedremo al fianco di Cosmary Fasanelli. Ma chi è Anastasia Ronca?

Striscia la notizia: le nuove veline

Anastasia Ronca è la velina che vedremo ballare e far stacchetti nella prossima trentacinquesima edizione di Striscia la notizia. L’altra velina mora, nonché collega, sarà Cosmary Fasanelli. Queste due giovani prenderanno il posto di Talisa Jade Ravagnai e Giulia Pelegatti. Entrambi hanno già partecipato a programmi televisivi: Cosmary arriva direttamente dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e ha anche preso parte a Tu sì que vales mentre Anastasia è stata sia Miss Colorado che tentatrice a Temptation Island, il programma in cui delle coppie mettono alla prova il proprio amore.

Antonio Ricci le ha scelte e le ha volute nel programma e l’annuncio è avvenuto sulla pagina Instagram ufficiale.

Anastasia Ronca: la nuova velina bionda

Anastasia Ronca ha 22 anni e arriva da Somma Vesuviana, un paese vicino Napoli. Fin dalla tenera età pratica sport e ha una passione sfrenata per la ginnastica artistica, tramandatale dalla madre che le ha fatto anche da coach. Ha frequentato l’istituto di arte e moda dimostrando fin da subito grande interesse per questi settori.

Infatti inizia anche a lavorare come modella e fotomodella. Nel 2019 appare nella trasmissione comica Colorado nelle vesti di Miss Colorado mentre nel 2021 ha partecipato a Temptation Island come tentatrice. Il suo sogno è quello di diventare attrice oppure di lavorare nella moda. Sembrerebbe aver cambiato il colore di capelli perché gli ultimi post di Instagram la raffigurano mora. Probabilmente li ha schiariti per il programma che ha sempre previsto una mora e una bionda. Il 13 settembre 2022 rivela tutto il suo entusiasmo e voglia di iniziare su IG e scrive ‘l’attesa è finita. Mi è pesato non poter rivelare prima, alle persone che amo, che una meravigliosa nuova avventura mi stava aspettando. Contro ogni pronostico o aspettative, entro ufficialmente a far parte della grandiosa famiglia di Striscia la notizia. Un cult tutto italiano a cui sono immensamente grata. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me! Grazie a tutta la grande famiglia di Striscia la notizia! Non vedo l’ora di cominciare!’