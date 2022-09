Si chiamano Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca e non sono nuove al mondo dello spettacolo. A breve approderanno sul bancone di Striscia La Notizia.

Finalmente c’è l’ufficialità. Striscia La Notizia finalmente darà il benvenuto a due nuove veline: si tratta di Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Le due giovani che, come da tradizione impersonificheranno la bionda e la mora, sono già dei volti noti nel mondo dello spettacolo.

Entrambe vengono dal sud. Cosmary è brindisina, mentre Anastasia viene da Somma Vesuviana in provincia di Napoli. Le vedremo dal prossimo 27 settembre su Canale 5.

Striscia la Notizia, chi sono le due nuove veline

La 22enne Cosmary ha frequentato nei mesi scorsi la scuola di Amici di Maria De Filippi senza approdare alla fase serale. Come è noto, ha anche fatto parlare di sé per via della parentesi con Alex Wyse.

Recenti gossip parlano invece di una presunta relazione con un altro ballerino molto noto del talent: il siciliano Nunzio Stacancampiano, anche se allo stato attuale non ci sarebbe nulla di confermato. Ha inoltre partecipato in passato a Miss Italia.

Chi è Anastasia Ronca

Anche lei 22enne come Cosmary, Anastasia Ronca ha preso parte in passato a note trasmissioni come Temptation Island e Colorado.

Ha una forte passione per la ginnastica artistica. Ha studiato inoltre in un istituto di arte e moda.