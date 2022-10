La nuova edizione del docu-drama Amore Criminale sta per cominciare: condotto dalla giornalista e volto del Tg1 Emma D’Aquino, il programma, attivo dal 2007, andrà in onda su Rai 3.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni a riguardo.

La nuova edizione del noto docu-drama Amore Criminale sarà disponibile a partire da ottobre 2022, più precisamente dal 20 ottobre 2022.

Il programma andrà in onda ogni giovedì su Rai 3 a partire dalle ore 21:25, in prima serata. Le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, ma rimarranno disponibili anche per una visione successiva la diretta.

Il docu-drama condotto da Emma D’Acquino racconta le terribili vicende legati ai numerosi e troppi femminicidi purtroppo avvenuti in Italia.

In ogni puntata ci sarà un racconto diverso, una protagonista diversa e tra ricordi, interviste e non poco dolore, D’Acquino farà una profonda rassegna di ogni singola vicenda, coinvolgendo amici, parenti, avvocati, forze dell’ordine e tanto materiali documentaristico.

Ideato da Matilde D’Errico, Luciano Palmerino, Maurizio Ianelli e con la produzione affidata a Ruvido Produzioni, Amore Criminale è attivo dal 2007.

La prima puntata della nuova edizione di Amore Criminale andrà in onda il 20 ottobre 2022 su Rai 3 in prima serata.

La protagonista del primo appuntamento sarà Antonia, uccisa nel 2012 a soli 43 anni dal suo ex compagno, padre anche del suo terzo figlio.

Lo scorrere della puntata vedrà flash back, testimonianze e voci; ci sarà anche un’intervista a Florencia, figlia della vittima, la quale dopo l’uccisione della madre ha fondato un’associazione per orfani di femminicidio. La triste storia tra la protagonista Antonia e l’ex compagno è, come spesso accade in casi di femminicidio, una relazione tormentata sin dai suoi albori: bugie, segreti, misteri, e tanta sofferenza. L’ex compagno e assassino della donna, infatti, aveva una doppia vita nascosta (una moglie e altri figli). Quando Antonia, incinta del terzo figlio, scopre la verità, decide di interrompere la relazione con l’uomo in modo del tutto definitivo. Quest’ultimo, però, non riesce ad accettare la decisione di Antonia e, spinto dalla rabbia e da emozioni contrastanti, decide di iniziare a tormentarla, rendendo la sua vita letteralmente un inferno.

Dopo una serie di denunce finite in fumo, la situazione crolla il 13 febbraio 2012: quando Antonia si reca a casa dell’ex per chiedere la firma di una delega, si accende una discussione che, come si può immaginare, finirà nel peggiore dei modi. Antonia si accascia a terra e morirà in ambulanza “a causa di un malore”. Dopo l’autopsia, però, si scoprirà che a causarle la morte è stata un’ importante e profonda ferita da arma da taglio: il femminicidio è stato compiuto.

L’ex compagno di Antonia e suo assassino, è stato condannato all’ergastolo.

Così si aprirà la nuova edizione di Amore Criminale: emozioni, senso di giustizia e voglia di dire “basta” a questa terribile situazione.

Emma D’Aquindo è pronta a tuffarsi in una nuova edizione: sulle note di Each man kills the thing he loves di Jeanne Moreau, Amore Criminale darà ufficialmente inizio alla sua prima puntata.