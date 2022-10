Le anticipazioni della terza puntata di Amici, che andrà in onda sabato 2 ottobre, svelano la presenza di ospiti e i nomi degli allievi in sfida.

Nella giornata di oggi, sabato 2 ottobre, andrà in onda la terza puntata di Amici di Maria De Filippi. Le anticipazioni hanno svelato la presenza di ospiti molto amati e i nomi degli allievi che finiranno in sfida.

Amici, anticipazioni 2 ottobre: gli ospiti

Domenica 2 ottobre andrà in onda la terza puntata di Amici di Maria De Filippi, a partire dalle 14 su Canale 5. Le anticipazioni, svelate sul profilo twitter Amici News, svelano il nome degli ospiti che saranno presenti in studio. Un grande ritorno è previsto per la puntata di oggi, ovvero quello di Anbeta Toromani, una delle ballerine più amate da Alessandra Celentano, che dovrà giudicare la prova di ballo degli allievi.

Ci sarà anche Achille Lauro, che sarà il giudice della gara canora. Davanti al pubblico, inoltre, si esibiranno i Pinguini Tattici Nucleari, una delle band più amate del momento, che canteranno il loro ultimo singolo “Ricordi“.

Anticipazioni Amici: i nomi degli allievi in sfida

Alessandra Celentano ha deciso di sospendere ancora una volta la maglia a Ramon e questo ha scatenato un’accesa polemica che ha visti coinvolti anche Raimondo Todaro e Rudy Zerbi.

Niveo, Tommi e Wax si sono scontrati in una gara di inediti, giudicati da Max Brigante. Una gara che è stata vinta da Tommi. Durante la puntata non ci saranno eliminazioni, ma i cantanti sono stati duramente rimproverati dalla produzione, che ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei loro confronti, ovvero che l’ultimo classificato in una gara di cover sarebbe finito in sfida. Da questa punizione sono stati esclusi Aaron, Wax, Tommi e Niveo. Gli allievi andati in sfida sono Piccolo G e Niveo.