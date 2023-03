Andrea Bosca: chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini

Andrea Bosca è un famoso attore che è stato paparazzato in compagnia di Ambra Angiolini, in atteggiamenti inequivocabile. Sembra essere il nuovo fidanzato dell’attrice.

Andrea Bosca: chi è?

Andrea Bosca è un attore e regista nato nel 1980 a Canelli, in Piemonte. Il suo debutto sul palcoscenico risale al 2004, quando ha interpretato Il Benessere di Franco Brusati, con la regia di Mauro Avogadro. Si è poi dedicato anche a La donna del Mare di Ibsen, nel 2005, L’arma di Duccio Camerini, nel 2013, Orfeo, nel 2019, e La luna e i falò, nel 2020. Ha avuto molti ruoli anche nel cinema e in tv. La sua prima apparizione sul grande schermo risale al 2008, quando ha ottenuto un ruolo nel film Amore, bugie e calcetto, di Luca Lucini, per poi entrare nel cast di Febbre da Fieno, nel 2009, di Laura Luchetti, e ottenere ruoli anche in Noi credevamo, nel 2010, di Mario Martone, Pasolini, nel 2014, di Abel Ferrare e in molte altre pellicole. In televisione ha avuto modo di sperimentare numerosi ruoli diversi, con apparizioni in Don Bosco, nel 2004, Graffio di tigre, nel 2007, Zodiaco, nel 2008, L’olimpiade nascosta, nel 2012, A testa alta – I martiri di Fiesole, nel 2014, Grand Hotel, nel 2015, C’era una volta Studio Uno, nel 2017, Romanzo famigliare, nel 2018, Quantico 3, nel 2018, La guerra è finita, nel 2020, e Nudes, nel 2021. L’attore nel 2017 ha fondato una Onlus, insieme ad altri artisti italiani, che si occupa di garantire istruzione e futuro ai bambini che vivono in condizioni di disagio a causa di guerre, povertà, calamità, emarginazione e malattia. Ha avuto anche un ruolo importante nel docufilm Romanzo Radicale, dove ha interpretato il ruolo di Marco Pannella. Per interpretare al meglio questo personaggio ha perso 13 kg.

Andrea Bosca, il nuovo amore di Ambra Angiolini

Il settimanale Diva e Donna ha beccato Andrea Bosca in compagnia di Ambra Angiolini a Roma, con cui si è scambiato coccole e baci. I due si sarebbero conosciuti sul set di una fiction a Stromboli la scorsa estate e pare che da quel momento non si siano più lasciati. La passione è davvero visibile e i loro atteggiamenti sembrano essere particolarmente intimi. Lei vive a Milano e lui vive a Roma. Un amore a distanza che è stato immortalato da Diva e Donna, in un momento in cui si sono ritrovati insieme. I due erano seduti al tavolino di un bar e poi si sono salutati in stazione. Tra carezze, sguardi, coccole e un bacio davvero appassionato, la coppia sembra aver mostrato che il rapporto è solido e felice, anche se non sono ancora usciti ufficialmente allo scoperto. Per il momento cercano di tutelare la loro privacy, ma nel profilo di Ambra si scorge una foto in cui è in barca insieme ad Andrea Bosca e Tosca Insolia. “I miei colleghi sono bellissimi” ha scritto l’attrice in quell’occasione. Le foto parlano chiaro, così come i loro atteggiamenti, che sono da vera coppia ben consolidata.