Amazon Prime Day ottobre 2023: questo è il mascara più virale su TikTok e dovresti averlo anche tu

Ci siamo, l’Amazon Prime Day, ovvero i due giorni dedicati agli utenti Prime i quali possono usufruire di sconti e offerte è ufficialmente iniziato. Oggi, 10 ottobre 2023 e domani, 11 ottobre, su Amazon si possono trovare tantissime offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Negli ultimi giorni sul popolare social di TikTok è divenuto virale, con oltre 2 miliardi di visualizzazioni, il mascara Sky High di Maybelline New York, che anzi è divenuto il prodotto di bellezza più virale di sempre. Pensate che nel Regno Unito è divenuto il mascara più venduto. Questo prodotto ha davvero conquistato tutte, i commenti di chi l’ha provato sono entusiasmanti, questo mascara è in grado di allungare le ciglia e di regalare un volume davvero straordinario. Alcuni creator lo hanno definito il miglior mascara di sempre: “non so quale ingrediente magico contenga, ma mantiene il mascara per tutto il giorno, non si trasferisce.” Il prezzo già di per sé è alla portata di tutti ma, perché non approfittare della Festa delle offerte Prime? Il mascara Sky High di Maybelline New York lo potete infatti trovare in sconto al prezzo di 7,30 euro, oppure a 15,31 euro nella confezione da 2. Grazie a questo mascara si possono ottenere delle ciglia davvero fantastiche, lunghe, definite e piene, per uno sguardo incredibilmente intenso e per nulla appesantito. Inoltre non si formano grumi come invece accade con altri mascara dal prezzo addirittura più elevato. Lo scovolino è flessibile e in grado di catturare ogni ciglia dalla radice alla punta. La formula è arricchita con fibre ed estratto di bamboo, lavabile e facilmente rimovibile. Questo mascara è adatto sia per chi ha gli occhi sensibili sia per chi porta le lenti a contatto. Insomma, se siete abbonate Prime non perdete altro tempo e correte ad acquistare il mascara Sky High di Maybelline New York!

La Festa delle offerte Prime si tiene il 10 e l’11 ottobre 2023 ed è riservata esclusivamente a tutti gli abbonati al servizio Prime. Durante questi due giorni sono tantissime le offerte che si possono trovare, molte delle quali davvero imperdibili! Come abbiamo visto poc’anzi, tra i prodotti in offerta ci sono anche i prodotti dedicati al make up, come il mascara più virale di sempre su TikTok, lo Sky High di Maybelline. Oltre al make up, si possono trovare tante offerte, come per esempio per le piastre per capelli, che sono uno degli accessori più amati dalle donne. Poi ancora borse, scarpe, integratori, prodotti per la skincare, piccoli elettrodomestici, valigie, smartphone, libri. Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta! In attesa del Black Friday, che si svolgerà a fine novembre, questa è davvero una grande occasione per tutti i clienti Prime per fare acquisti risparmiando, magari portandosi anche avanti per i regali di Natale.

