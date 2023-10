Manca poco alla Festa delle offerte Prime di Amazon. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i prodotti da comprare assolutamente.

Amazon Prime Day ottobre 2023: 10 prodotti da comprare assolutamente

Dopo il grande successo dell’anno scorso, ritorna l’Amazon Prime Day, la Festa delle offerte Prime di Amazon. Due giorni nei quali tutti gli abbonati a Prime potranno usufruire di fantastici sconti, in attesa poi del Black Friday di fine novembre. Martedì 10 ottobre e mercoledì 11 ottobre sono le date scelte quest’anno, da segnare quindi subito sul nostro calendario. Vediamo adesso insieme quali sono i prodotti da comprare assolutamente:

Piastra per capelli: uno degli accessori più amati dalle donne, raro trovare qualcuna di noi che non ne abbia una a casa. Al giorno d’oggi sono tantissime le piastre disponibili, sempre più in grado di creare un effetto da “appena uscita dal parrucchiere”. Quindi perché non approfittare dell’Amazon Prime Day e comprare una piastra per capelli di ultima generazione? Borsa: accessorio indispensabile per noi donne, guai a uscire di casa senza. Piccole, grandi, medie, colorate, a fantasia, insomma è questa l’occasione giusta per comprare quel tipo di borsa che ancora non abbiamo ma che vorremmo avere. Trucchi: mascara, eyeliner, ombretti, rossetti, fondotinta, guai a lasciarsi scappare l’occasione di comprare uno di questi prodotti scontati, magari proprio il rossetto che desideriamo da tempo della nostra marca preferita. Scarpe: la Festa delle offerte Prime è anche l’occasione giusta per comprare un paio di scarpe nuove, magari un paio di sneakers che sono così di tendenza quest’anno, adatte a tante occasioni diverse e indossabili in quasi tutte le stagioni. Skincare: creme antirughe, anti cellulite, contorno occhi, maschere per il viso, creme idratanti, questo è il momento migliore per cercare il prodotto perfetto per la nostra pelle e la nostra età e acquistarlo a un prezzo ridotto. Integratori: che siano per la pelle, per i capelli, per il sistema immunitario, gli integratori hanno spesso un costo elevato, quindi se ne avete bisogno non perdetevi l’occasione di acquistare i migliori integratori scontati. Smartphone e pc: se dovete cambiare cellulare o pc, nessun momento è migliore che durante l’Amazon Prime Day. Tantissimi infatti gli smartphone e i laptop delle migliori marche disponibili a un prezzo ridotto. Valigie: per chi ama viaggiare approfittare degli sconti Prime è la scelta giusta per comprare una valigia nuova o uno zaino, per essere pronte per la prossima vacanza! Elettrodomestici da cucina: robot da cucina, friggitori ad aria, slow cooker, tanti gli elettrodomestici da cucina che andranno in sconto durante il Prime Day. Guai a lasciarseli scappare. Libri: per chi ama leggere non resta che approfittare della Festa delle offerte Prime, tanti i titoli in offerta, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

La Festa delle offerte Prime di Amazon, ovvero 48 ore di offerte su tantissimi prodotti per tutti gli abbonati al servizio di Prime, si terrà nelle giornate del 10 e dell’11 di ottobre 2023. Se siete abbonati Prime segnatevi queste date sul calendario per non perdervi la possibilità di acquistare ciò che desiderate a un prezzo ridotto.

