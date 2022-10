Per rinnovare il proprio guardaroba in vista della stagione invernale, perché non approfittare dei tanti sconti e vantaggi di Amazon Prime Day, riservato agli abbonati al servizio Prime con tantissime prodotti da non perdere. Scopriamo tutte le novità del settore moda e le offerte della giornata odierna.

Amazon Prime Day

Con questo nome si fa riferimento a un nuovo appuntamento di sconti online che ha luogo nei giorni dell’11 e del 12 ottobre. Si tratta di due giorni dedicate alle migliori offerte del noto e-commerce. Una due giorni di shopping che comincia a 00.00 dell’11 ottobre per poi terminare alle 23.59 del 12 ottobre.

Alcune settimane prima del Black Friday che arriverà a breve, il colosso di Jeff Bezos presenta tantissimi prodotti in ogni settore a prezzo scontato. Ovviamente, come accade quando si parla di offerte e sconti, le categorie maggiormente ricche di occasioni sono quelle riguardanti la tecnologia, quindi i vari device, tra cui i dispositivi di Echo e Alexa.

Le offerte comunque non comprendono soltanto questa categoria, ma anche moltissime altre, come smartphone dei marchi più prestigiosi, quali Samsung, Xiaomi, oppure Galaxy. Le offerte proseguono anche su domotica, giochi da tavola, capi di abbigliamento e salute e cura della persona. L’unica cosa che resta da fare è prepararsi e tenere d’occhio tutte le novità per riempire il carrello.

Amazon Prime Day: funzionamento

Le promozioni, gli sconti sul settore moda, sul quale ci concentriamo, sono disponibili fin da subito e possono accedervi soltanto gli iscritti al servizio Prime pagando l’abbonamento di 49.90€ annuali che si dimezzano per gli studenti. Per questi giorni di shopping, è possibile anche fare una prova gratuita di circa 1 mese per poi cancellarsi senza nessun problema.

Oltre alle nuove offerte, Prime permette di offrire ai consumatori tantissimi altri vantaggi, come la possibilità di vedere alcune delle serie tv e film sulla piattaforma di Prime Video oppure Prime Music con tantissimi brani da scaricare e ascoltare. Sono davvero molti i prezzi e sconti di cui approfittare.

Per quanto riguarda la categoria moda, Amazon Prime Day propone tantissimi articoli dedicati a nomi importanti dell’abbigliamento come Pepe Jeans, ma anche Michael Kors, Vans, ecc., solo per citarne alcuni sino ad arrivare ad accessori e calzature come gli stivaletti o scarpe per l’autunno, insieme alle giacche della stagione invernale.

Approfittare di queste promozioni è molto facile: bisogna digitare il sito di Amazon, cliccare nella sezione dedicata al Prime e verificare tutti gli sconti e promozioni che l’e-commerce mette a disposizione in ogni settore per portarsi a casa qualche buon affare.

Amazon Prime Day: migliori offerte moda

In occasione della due giorni di shopping di ottobre, l’e-commerce di Amazon ha pensato a tante offerte per i clienti Prime. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto i modelli migliori dell’Amazon Prime Day nel settore moda con capi e accessori tra cui scegliere.

1)JW Pei borse labirinto donna

Una borsa in ecopelle con clip magnetica per la chiusura e fodera in poliestere. La tracolla è a goccia con la possibilità di regolarla a seconda delle proprie necessità. Dotata di scomparto interno con cerniera e tasca. Un modello abbastanza capiente che si trova nei colori nero, un classico e verde salvia.

2)Timberland Carnaby Cool

Un modello per l’autunno-inverno di scarpa del noto marchio Timberland che protegge il piede durante le varie attività, come le escursioni in montagna. Un modello di calzatura di qualità e molto comodo,con imbottitura e suola in gomma. Realizzata in materiali eco-responsabili e attenti al benessere del pianeta. Disponibile nei colori marrone, cacao e frumento.

3)Amazon Essentials felpa girocollo in pile di french terry

Una felpa girocollo indicata per i soggetti femminili dalle taglie forti. Ha una vestibilità aderente, ma comunque comoda in modo da rendere semplice il movimento. Un pile molto morbido disponibile in colore scuro.

4)Amazon Essentials donna piumino

Un piumino sciancrato in vita con cappuccio impermeabile in modello leggero adatto per le mezze stagioni. Il tessuto è durevole e resistente, oltre a essere imbottito. Un tessuto che dona calore e disponibile in vari colori: cammello, blu marino, rosso scuro e giallo scuro.

5)David Jones piccola borsa a tracolla

Una borsa a mano in pelle di coccodrillo, realizzata con finiture e materiali di qualità. Molto leggera, piccola, pratica ed elegante, adatta per ogni occasione della giornata. Un modello con chiusura a zip impreziosita da elementi dorati. la tracolla è regolabile. Ha tasca con zip e tasca posteriore. Disponibile nei colori rosso, cammello, bianco, verde scuro, ecc.

Con le offerte moda, anche le migliori promozioni di casa e cucina di Amazon Prime Day.