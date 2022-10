Con Amazon Prime Day si possono acquistare tantissimi elettrodomestici e prodotti per la casa e la cucina a prezzi bassi e con ottime promozioni.

Dopo tanta attesa, finalmente Amazon Prime Day è giunto e quindi il momento di fare acquisti in ogni categoria e risparmiare. Un evento che cattura i consumatori con tutte le offerte e promozioni migliori come indichiamo nei seguenti paragrafi.

Amazon Prime Day

L’evento di shopping online che anticipa di un paio di mesi la corsa ai regali natalizi è giunto. Amazon Prime Day è cominciato alla mezzanotte dell’11 ottobre e terminerà il mercoledì 12 del corrente mese alle 23.59. In questi due giorni di tempo, gli iscritti al servizio Prime possono approfittare dei tantissimi sconti e prezzi.

Un evento della durata di due giorni che è sufficiente per approfittare di promozioni e offerte su qualsiasi settore e reparto del noto e-commerce.

Gli iscritti possono comprare articoli regalo, ma anche prodotti riguardanti ogni categoria: dall’elettronica alla tecnologia sino a dispositivi o ai device di Echo e Alexa.

Si consiglia di approfittarne e di fare in fretta perché vi sono articoli che possono arrivare anche al 45-50% permettendo ai consumatori e agli iscritti al servizio di risparmiare portandosi a casa ottimi affari.

Amazon Prime Day: funzionamento

L’evento di Amazon Prime Day che è cominciato si svolge in contemporanea in ben 15 paesi, tra cui appunto l’Italia.

In questa due giorni di shopping, gli iscritti a Prime possono fare tantissimi acquisti riducendo di molto le loro spese. I clienti Prime possono avere accesso ai marchi prestigiosi: da Samsung a Philips passando per prodotti come Oral B, iRobot, ecc.

L’abbonamento e l’iscrizione a Prime è facilissimo. Batsa semplicemente sottoscrivere un abbonamento al costo di 49,90€ l’anno oppure di 4.99€ mensili. Per chi volesse approfittare soltanto degli sconti, è possibile sottoporsi a una prova gratuita di circa 30 giorni per poi disattivarla qualora non si volesse proseguire.

Oltre al servizio Prime che include le spedizioni rapide con consegna in un giorno, si può anche accedere a tantissimi altri servizi, quali Prime Video con al possibilità di vedere le migliori serie ed eventi sportivi, ma anche Prime Reading per l’accesso a centinaia di libri. Si può fare shopping in totale tranquillità pagando poi con la carta di credito e con la consegna immediata entro le 24 ore.

Amazon Prime Day: offerte casa e cucina

Sono davvero tante le offerte che questo evento mette a disposizione con promozioni imperdibili per i consumatori del servizio Prime. Basta cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche e tutte le promozioni. Qui sotto le 5 migliori offerte della casa e cucina di Amazon Prime Day con una descrizione di ciascun prodotto .

1)Kenwood Chopper

Un robot da cucina a due velocità dal controllo ergonomico, molto facile da usare. Un tritatutto dai risultati ottimi con cui tritare sia la carne che il ghiaccio, ma anche altri alimenti. Un prodotto stabile e resistente con gancio antiscivolo in modo che rimanga stabile. Trita verdure, cipolle, ecc.

2)De’Longhi macchina da caffè

Una macchina da caffè espresso per preparare anche i cappuccini. Ha la capacità di due tazze, con spegnimento automatico. Molto semplice da usare e con porta filtro robusto. Con na sola manopola permette di accedere a tantissime funzioni.

3)Braun Textyle 7

Un ferro da stiro a vapore con piastra e serbatoio da 400 ml. Dotato di termostato regolabile, con punta di precisione e autospegnimento. Di colore nero, molto potente per una stiratura veloce dagli ottimi risultati. Molto pratico e comodo con piastra resistente ai graffi.

4)Levoit smart purificatore d’aria per allergie

Compatibile con Alexa e Google Assistant, permette di purificare l’aria in modo da evitare le allergie. In due ore circa purifica tutta l’aria dell’ambiente. Dotato di sensore che permette di monitorare la qualità dell’aria. Combatte sia gli acari che le polveri, ma anche le muffe.

5)TemaHome Nice tavolo da pranzo

Un tavolo da pranzo bianco in oak che si adatta bene a un ambiente molto piccolo. Un tavolo funzionale che può accogliere fino a 4 persone. Il design è sobrio e moderno al tempo stesso. Un modello ecosostenibile, facile da pulire. Dsponibile nei colori bianco-beige e nero-grigio.

Oltre alle offerte casa e cucina, Amazon Prime Day mostra anche tanti sconti nel settore della moda.