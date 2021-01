cosa vedere su prime video gennaio 2021

Il catalogo di Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon che concorre con Netflix, per il mese di gennaio 2021 si riempie di nuovi titoli assolutamente da non perdere. Ma cosa vedere? Scopriamolo insieme in questa lista.

Cosa vedere su Prime Video a gennaio 2021

Prime Video è pronta ad accontentare tutti i gusti, inserendo nel suo catalogo serie tv, film e documentari di diversi generi per la nuova stagione che parte con gennaio 2021. Dai documentari di attualità ai musical, non ci resta che sfogliarli, per scoprire con quale di questi titoli occuperemo i nostri weekend nelle prossime settimane.

I Am Greta

I Am Greta è il documentario sulla piccola grande icona della lotta ambientalista presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Il documentario, per la regia di Nathan Grossman, ripercorre le vicende pubbliche che hanno visto Greta protagonista a partire dal 2018.

One night in Miami

Tra finzione e realtà, il film è ambientato il 25 febbraio 1964 e racconta il momento in cui il difensore dei diritti umani Malcolm X, il celebre pugile Cassius Clay, il cantante R&B Sam Cooke e il giocatore di footbal americano Jim Brown si ritrovano tra le mura della stessa stanza.

Personaggi appartenenti ad epoche diverse che in comune hanno le origini e che raccontano la storia della comunità afroamericana. Per la regia di Regin King, attrice che per la prima volta, con questo film, si trova dietro alla macchina da presa.

Forte

Si tratta di una commedia francese per la regia di Katia Lewkowicz. La storia raccontata è quella di Nour una ragazza sovrappeso, che lavora come receptionist in una palestra. In forte disagio con il proprio corpo sembra essere molto chiusa alle possibilità di migliorarlo, fino a quando l’istruttrice di pole-dance della palestra, non si offre di darle una mano.

I titoli italiani

Presenti, sul catalogo di Prime Video, anche nuovissimi titoli italiani o che, comunque, trattano del nostro Bel Paese. Anche in questo caso, Amazon Prime accontenta i gusti di tutti gli spettatori, proponendo film ad alta tensione, romantici e anche a ritmo di musica.

Sul più bello

Il film racconta la storia di Marta, una ragazza che non ha avuto vita facile fin dall’infanzia. Ha infatti perso i genitori quando era molto piccola, soffre di una malattia incurabile e secondo i canoni estetici della società è anche considerata bruttina. Dalla sua però, ha il carattere estremamente solare e positivo. Marta ha un obiettivo, conquistare il cuore del ragazzo più bello della scuola. La direzione è quella di Alice Filippi e il film è tratto dal romanzo, omonimo, di Eleonora Gaggero, che nel film prende le parti di Beatrice.

Ballo ballo

Un titolo veramente particolare. La regia è quella spagnola di Nacho Alvarez, ma il film è una commedia musicale italo-spagnola che ha come colonna sonora le canzoni della cantante bolognese Raffaella Carrà. Il film è ambientato negli anni ’70 e le canzoni della Raffaella nazionale fanno da sfondo alle vicende di Maria, la protagonista del film, che ce la mette tutta per cambiare la propria vita.

La Stanza

Per la produzione originale Lucky Red e Prime Video, si tratta di un thriller tutto italiano. Il film racconta la storia di Giulio, Sandro e Stella e parte dal punto in cui l’ultima decide di suicidarsi. Ma a bloccare la sua intenzione è un uomo che bussa alla sua porta e che sembra conoscerla. Alla coppia si aggiungerà anche un terzo uomo, quello che le ha spezzato il cuore.