Ali Ahn, chi è: carriera e vita privata

Ali Ann è un’attrice americana che nel corso della carriera ha ottenuto diversi ruoli molto importanti in vari film e varie serie tv. La potremo presto vedere nel cast di una nuova serie tv che debutterà su Netflix, dal titolo La Diplomatica.

Ali Ahn: la carriera



Ali Ahn è un’attrice americana che nel corso della sua carriera ha ottenuto diversi ruoli molto conosciuti in vari film e varie serie tv. L’attrice è nata negli Stati Uniti il 24 luglio 1991, sotto il segno zodiacale del Leone, e le sue origini sono asiatiche. Ali Ahn è conosciuta soprattutto per aver interpretato il ruolo di Suzanne Wu nella serie Netflix dal titolo Raising Dion, ma ha interpretato molti altri ruoli in altre serie tv, come The Other Two, Next, Orange is the New Black e Billions. Ha iniziato la sua carriera con il cortometraggio drammatico That Simple, nel 2006, diretto da Jackee Chang. Nello stesso anno ha recitato nel cortometraggio drammatico Present: A Moment in the Future, per poi ottenere un ruolo in Love e in The Waiting Room. Nel 2010 Ali Ahn ha fatto il suo debutto con la serie tv commedia Ugly Betty, in cui ha interpretato il ruolo di Fiona. Nel 2012, ha ottenuto il ruolo di Vanessa nella commedia drammatica Liberal Arts. In seguito, ha interpretato il ruolo di Sandra nel film Landline, del 2017. Nel 2019, l’attrice ha recitato nel film di fantascienza Anya, nel ruolo di Libby. Un film che parla di una coppia di giovani sposi che si rivolge ad uno scienziato per riuscire ad avere un figlio. Nel 2020 ha preso parte al film drammatico The Scottish Play, nel ruolo di Lauren. Nel 2021 ha interpretato il ruolo di Lily nel cortometraggio The Curse. Quest’anno farà parte del cast della nuova serie tv di Netflix, La Diplomatica, che racconta la storia di una donna diplomatica che dovrà riuscire a gestire un prestigioso ruolo di lavoro e i problemi della sua vita quotidiana. La serie tv debutterà sulla piattaforma di streaming a partire dal 20 aprile 2023.

Ali Ahn: la vita privata



Ali Ahn attualmente vive a Los Angeles, in California, ma è una persona molto riservata, per cui non ci sono moltissime informazioni sulla sua vita privata. Frequenta l’attore William Jackson Harper. I due si conoscono almeno dal 2012, quando hanno recitato insieme in una produzione fantasiosa dell’opera teatrale Romeo e Giulietta, a Greenwich, nel Connecticut. L’attrice ama molto gli sport ed è sempre molto allenata. Ha lavorato in oltre 20 serie televisive, con ruoli che l’hanno aiutata a mostrare il suo talento e a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. Ali Ahn ha un profilo Instagram attivo, che conta quasi 11.000 follower, in cui condivide immagini che riguardano principalmente il suo lavoro e la sua carriera, i ruoli ottenuti e i progetti in corso. Ci sono anche diverse immagini che la ritraggono in compagnia della sua famiglia, del suo compagno William Jackson Harper, dei suoi amici e dei suoi colleghi.