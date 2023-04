La Diplomatica è una nuova serie tv pronta a debuttare su Netflix. Un thriller politico che riuscirà ad appassionare il pubblico grazie alla sua trama davvero molto avvincente e ricca di colpi di scena. Scopriamolo insieme.

La Diplomatica: la trama della serie tv



“È difficile mantenere una relazione, sia essa un matrimonio o un’alleanza militare. Noi cambiamo, il mondo cambia, eppure vogliamo che questi rapporti continuino per sempre. È uno show su un gruppo di brave persone che fanno del loro meglio per mantenere intatte le loro partnership globali e personali senza uccidersi a vicenda” è la descrizione della serie tv La Diplomatica. La storia parla di una donna di nome Kate Wyler, interpretata da Keri Russell, un’abile diplomatica specializzata in zone di crisi. La sua storia inizia quando si trova improvvisamente a dover lavorare in una posizione delicata, ai vertici degli Stati Uniti nel Regno Unito, per la quale, però, non si sente particolarmente adatta. Il mondo è sconvolto da crisi internazionali e da guerre, ma Kate dovrà trovare il modo per districarsi tra tutti i problemi e dimostrare di essere in grado di risolvere anche le situazioni diplomatiche più complesse, stringere alleanze strategiche e riuscire ad affrontare le conseguenze nella sua vita privata, mentre il suo matrimonio con il collega diplomatico Hal Wyler inizia ad andare in crisi. La serie tv è ideata da Debora Cahn, showrunner di Homeland, ed è definita ad alta tensione, sulla politica contemporanea. Cerca di mostrare come la diplomazia sia uno strumento cruciale per risolvere i conflitti internazionale e come le persone e il loro privato finiscano per intrecciarsi in un pericoloso gioco di potere e relazioni. La storia di una donna incredibilmente forte e coraggiosa, che deve dimostrare di essere in grado di raggiungere i vertici della diplomazia internazionale, cercando di districarsi tra varie problematiche private e non. “È una serie sulla trascendenza e sulla tortura dei rapporti a lungo termine” ha dichiarato Debora Cahn a Tudum.

La Diplomatica debutta su Netflix



La Diplomatica è una nuova serie tv davvero molto intrigante e avvincente, che debutterà su Netflix a partire dal prossimo 20 aprile 2023. La serie tv è incentrata su una donna diplomatica che, durante la gestione di una crisi internazionale, deve riuscire a districarsi tra il suo prestigioso e complicato incarico lavorativo e un turbolento matrimonio con un uomo politico. Una serie tv ricca di colpi di scena, in grado di appassionare tutti i telespettatori, che amano questo genere e che vogliono entrare a far parte di una storia di genere thriller, che lascerà spesso con il fiato sospeso. Gli episodi saranno tutti molto avvincenti, mentre il pubblico cercherà di capire quali modalità sceglierà la protagonista per riuscire a gestire sia la sua carriera lavorativa che la sua vita privata. Sarà un viaggio nel mondo della politica moderna, grazie alla forza incredibile di una donna diplomatica in grado di dimostrare il suo valore e il suo coraggio. L’appuntamento è su Netflix, a partire dal 20 aprile 2023.