Già molto famoso in Spagna inizia la sua carriera immergendosi nella professione dell’artista a tutto tondo. Asier Etxeandia non è solo un attore televisivo, cinematografico e teatrale, ma è anche un cantante. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e la sua biografia.

Chi è Asier Etxeandia

Asier Etxeandia nasce a Bilbao, in Spagna, il 27 giugno 1975, sotto il segno del Cancro. La sua grande passione per la recitazione lo porta ben presto a fare di tutto per realizzare il sogno di una carriera sotto i riflettori. A soli 20 anni infatti, si trasferisce a Madrid.

Nella capitale mantiene i propri studi di recitazione dividendosi tra il lavoro come manager di un sexy shop e partecipando come concorrente ad Uno para todos, un programma in onda su Telecinco condotto da Goyo Gonzalez.

Il debutto con Paso Adelante

Durante la partecipazione al programma tv viene notato da una produttrice, che gli offre un ruolo nella famosissima serie tv, arrivata successivamente anche in Italia, Paso Adelante.

Asier ha quindi interpretato Beni, ragazzo omosessuale iscritto ad un’accademia dello spettacolo, che sogna di diventare un attore. Ruolo che ha certamente contribuito ad aprirgli la strada per intraprendere la carriera tanto desiderata, ma dal quale si stacca per timore di entrare nel circolo vizioso del typecasting, che avrebbe rischiato di relegare l’attore ad un unico stereotipo.

La partecipazione a Paso Adelante gli ha anche regalato una bellissima amicizia, quella con Natalia Millan, attrice, ballerina e cantante spagnola che nella serie interpreta la professoressa di danza classica Adela Ramos. La Millan ha creduto così tanto nel talento dell’amico da proporlo per un ruolo nel musical Cabaret, precisamente per quello di Maestro delle Cerimonie.

Non solo recitazione

La carriera di Asier Etxeandia inizia ufficialmente nei primi anni 2000 con le prime apparizioni in televisione, si sposta poi a teatro ed infine al cinema. L’attore vanta anche la partecipazione in “Gli abbracci spezzati”, del celebre regista Pedro Almodovar, in cui ha interpretato un cameriere cieco, non incluso nel montaggio finale ma presente tra i contenuti aggiuntivi del DVD del film. Asier si fa conoscere nel panorama cinematografico spagnolo, fino a sbarcare definitivamente in quello internazionale grazie a Netflix, la piattaforma di streaming americana che lo sceglie per interpretare Romeo in Sky Rojo.

Oltre alla passione per la recitazione, Etxeandia coltiva anche quella per la musica. Nel 2018 infatti intraprende la carriera di cantante.

Vita privata

Asier non fa trapelare molto riguardo la sua vita privata. Sembra essere molto riservato e non si sa infatti a chi appartenga o a chi sia appartenuto, il suo cuore. Ciò che sappiamo però, perché dichiarato da lui stesso in un’intervista rilasciata a El Mundo, è che l’attore sia apertamente bisessuale.