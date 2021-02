Non solo prodotti USA. In Italia si stanno facendo strada anche serie tv provenienti da altri paesi. Lo abbiamo visto per esempio con “Daydreamer – Le ali del sogno”, serie tv turca che ci ha fatto conoscere il bell’attore Can Yaman.

Prima ancora però, lo abbiamo potuto vedere con “La casa di carta”. Dopo l’enorme successo infatti, gli stessi autori sono pronti a lanciare su Netflix “Sky Rojo”, serie tv che debutterà sulla piattaforma di streaming il 19 marzo 2021.

Nel cast sono presenti vecchie conoscenze, per gli appassionati di serie tv spagnole, ma anche di nuove già famose nella loro terra natale, pronte a farsi conoscere anche fuori dal loro paese.

Una di queste è Yanis Prado. Scopriamo di più sull’attrice.

Chi è Yanis Prado: una carriera nelle telenovelas

A fare parte del cast di “Sky Rojo” è anche Yanis Prado, che per la serie tv interpreta la prostituta argentina Gina. L’attrice è già molto conosciuta in Spagna, dove ha già preso parte a tantissime serie tv. Su di lei si hanno pochissime informazioni, e non si sa praticamente nulla riguardo alla sua vita privata, ma possiamo ricostruire la sua carriera da attrice attraverso i prodotti audiovisivi per cui la Prado ha recitato.

Guardando per esempio i suoi ruoli e le diverse serie tv in cui la vediamo apparire, possiamo dedurre le sue origini argentine.

Il suo debutto nel mondo della recitazione avviene nel 2010. Anno in cui viene scelta per recitare in “La rosa de Guadalupe”, una serie tv che vede gli stessi attori interpretare diversi personaggi. Yanis ha fatto parte della serie fino al 2014, interpretando quattro personaggi diversi. Nel 2015 invece recita nel ruolo di Pamela per la serie tv “Como dice el dicho”, ambientata in un café chiamato appunto “Café El Dicho”, a Città del Messico. Due anni dopo, nel 2017, la vediamo impegnata in “La doble vida de Estela Carrillo”, una soap opera messicana che ha come tema l’immigrazione, accompagnato dalla musica tradizionale del paese. Nel 2018 ha invece recitato per la serie tv “Tres milagros”, basata sul libro “Quando voglio piangere non piango”, dello scrittore Miguel Otero Silva. Nel 2019 Yanis Prado prende parte ad altre due telenovele messicane, “Ringo, la pelea de su vida” che racconta la storia di un pugile e “La reina soy yo”.

Yanis Prado: Il debutto sulla scena internazionale

Dopo aver conquistato l’Argentina e la Spagna, per Yanis Prado arriva il momento di farsi conoscere sulla scena internazionale. Nel 2021 prende parte alla serie tv “Sky Rojo”, concepita dalla mente degli stessi ideatori de “La casa di carta”. La trama sembra promettente. Le protagoniste sono tre prostitute che hanno deciso di cambiare vita, scappando dallo strip club per cui lavorano. Decisione che non piacerà affatto a Romeo, il loro protettore che insieme ai suoi uomini le tenterà tutte per non perdere il controllo sulle tre donne. Una trama che promette scene al cardiopalma. Impossibile affidarsi alla polizia, a causa delle loro fedine penali non proprio pulite. Sarà quindi uno scontro diretto tra le tre ex prostitute e i loro sicari, costi quel che costi, per poter scappare dall’incubo del mondo della prostituzione.

A recitare con lei nella serie, con il ruolo del protettore Romeo, anche Asier Etxeandia. I più nostalgici delle serie tv lo ricorderanno per la sua partecipazione a “Paso Adelante”, che tra il 2002 e il 2005 ha letteralmente conquistato anche l’Italia.