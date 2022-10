Alex Di Giorgio: chi è, carriera, vita privata

Alex Di Giorgio è nato il 28 luglio 1990 ed è un nuotatore olimpionico italiano. Di Roma, del segno del Leone, ha ottenuto grandi successi nel campo sportivo e li ha siglati con tanto di tatuaggi: sfoggia infatti la bandiera olimpica e le scritte London e Rio2016, portando sulla pelle il segno dei suoi traguardi.

Alex Di Giorgio: carriera, sport, tv

La prima partecipazioni d Alex Di Giorgio alle Olimpiadi è datata 2012, quando il giovane aveva solo ventidue anni: allora partecipò alla staffetta 4×200 di stile libero. Quattro anni dopo, a Rio, partecipò nella stessa sezione. Nel frattempo, agli Europei del 2013 vinse l’argento in Ungheria.

La sua carriera nel mondo dello sport è stato un susseguirsi di partecipazioni a manifestazioni di ogni genere, come i Giochi del Mediterraneo (dove conquista tre ori e un argento) e i Mondiali di nuoto a Istanbul nei quali si classifica quinto.

Oltre lo sport c’è dell’altro: Alex Di Giorgio ha infatti preso parto come concorrente all’edizione 2022 di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, mettendosi alla prova non solo nel nuoto ma anche nella danza. Inoltre, è il primo concorrente a ballare in coppia con un uomo, cioè con il maestro Moreno Porcu.

Si è parlato di lui anche in qualità di probabile concorrente del Grande Fratello Vip: tuttavia, alla fine, per sopraggiunti impegni personali, il nuotatore ha rinunciato a prendere parte allo show di Canale 5.

Per un periodo si è vociferato anche che potesse prendere parte al Trono gay di Uomini e Donne, ma di questo non si è saputo più nulla. Alex Di Giorgio fa parte del Circolo Canottieri Aniene.

Alex Di Giorgio: vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata di Alex Di Giorgio, questa è stata costellata di non poche difficoltà. Il nuotatore non ha mai nascosto la sua omosessualità, eppure, nonostante questo, è stata usata come arma contro di lui. Fidanzato con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Ivano Marino, ha subito lo stalking di quest’ultimo che è stato addirittura condannato a un anno e due mesi di carcere proprio con tale capo d’accusa, avendo messo in atto comportamenti persecutori alla fine della relazione tra i due. Un capitolo di certo molto difficile da chiudere per Alex Di Giorgio: ad aiutarlo a uscirne anche Marco Carta che, durante il processo, ha testimoniato in favore del nuotatore.

Alex Di Giorgio è molto seguito sui social: ha più di 130mila followers con cui condivide spesso scatti di vita personale, come le fotografie in compagnia di una delle sue grandi amiche ovvero Federica Pellegrini. Ha una passione per il cibo, per gli animali (la sua cagnolina Stella è spesso presente nelle stories o nei post) e è tifoso della Lazio.

Dal punto di vista della carriera, purtroppo nel 2020 Alex Di Giorgio è risultato positivo all’ostarina, una sostanza che agevolerebbe gli allenamati. Per questa ragione ha dovuto pagare una sanzione pecuniaria, ma è anche stato squalificato per otto mesi, che si sono conclusi a giugno 2021.