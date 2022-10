Alessandro Bosatelli è il nuovo partecipante della settima edizione del Collegio. I ragazzi saranno in venti e Alessandro cercherà di metterli in riga in virtù delle sue buone maniere e della sua educazione. Ma cosa sappiamo sul ragazzo?

Alessandro Bosatelli: chi è?

Alessandro Bosatelli ha quattordici anni e viene da Brembate, un paese in provincia di Bergamo. Parteciperà al programma Rai Il Collegio 7. Il ragazzo è un giovane appassionato e presenta solo tre insufficienze a scuola. Infatti lui studia molto solo le materia che gli piacciono. Non ama seguire le mode bensì crearle in modo da essere originale e distinguersi dagli altri. Si considera il paladino dell’educazione in quanto non ama i maleducati.

Nel Collegio 7 vuole cercare di correggere i comportamenti irrispettosi dei suoi compagni per riportarli sulla retta via. Ci riuscirà?

Lui come tutti i suoi compagni avrà l’occasione di rivivere l’anno 1958, quindi il periodo post Seconda Guerra Mondiale. L’obiettivo finale è quello di riuscire a prendere la licenza media. Come in ogni edizione ci saranno i professori che forniranno loro le conoscenze e i sorveglianti che li controlleranno. Il programma verrà girato al Convitto Nazionale Regina Madre di Anagni. C’è una novità che riguarda la voce narrante: è cambiata. Il narratore della settima edizione sarà quella di Nino Frassica. Ci sono 11 maschi e 9 femmine. Le ragazze saranno: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia. I ragazzi invece saranno: Mattia Patanè, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli, Samuel Rosica, Alessandro Orlando, Damiano Severoni, Gabriel Rennis, Davide Di Franco, Tommaso Miglietta, Davide Cagnes, Apollinaire Manfredi.