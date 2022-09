Alessandra Tripoli è una ballerina italiana, conosciuta soprattutto per essere una maestra di ballo a Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Scopriamo tutto sulla carriera e la vita privata della ballerina professionista.

Alessandra Tripoli: chi è?

Alessandra Tripoli è nata il 30 luglio 1987 a Misilmeri, in provincia di Palermo.

La sua grande passione per la danza è nata quando era solo una bambina e ha sempre dimostrato il suo grande talento. Si è avvicinata a questo mondo grazie alla trasmissione Non è la Rai. Dopo un anno di danza classica e moderna, la ballerina si è innamorata della danza latino americana. Dopo anni di successi nazionali, è riuscita a farsi strada anche in ambito internazionale, fino a quando nel 2013 si è trasferita a Hong Kong.

La donna è famosa per essere una delle maestre di Ballando con le Stelle. La sua prima edizione è stata quella del 2014, dove ha gareggiato insieme ad Enzo Miccio. Due anni dopo è tornata in pista con il giornalista Salvo Sottile e l’anno seguente con Simone Montedoro. Nel 2018 ha gareggiato insieme a Cesare Bocci, mentre nel 2019 ha ballato con Ettore Bassi. Nel 2020 non è stata in trasmissione per via della maternità, ma nel 2021 è tornata in gara, in coppia con Morgan.

In questa nuova edizione della trasmissione sarà nuovamente presente, insieme agli altri maestri di ballo: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Lucrezia Lando, Giada Lini, Tove Villfor, Samuel Peron, Pasquale La Rocca, Angelo Madonia, Simone Arena, Simone Casula, Moreno Porcu e Roly Maden.

Alessandra Tripoli: vita privata e curiosità

Alessandra Tripoli si è sposata nel 2016 con il suo partner di danza, Luca Urso, dopo un lungo fidanzamento. I due si conoscono fin da quando erano piccoli e Luca è stato il suo primo e unico compagno, a cui ha dato il primo bacio a 17 anni. Le nozze si sono celebrate a Misilmeri, in provincia di Palermo, e sono state curate dal wedding planner Enzo Miccio. L’11 gennaio 2021 i due sono diventati genitori del loro primo figlio, Liam. Un bambino tanto desiderato e arrivato dopo diverse difficoltà. Alessandra ha partorito a Hong Kong, dove viveva con suo marito, per via delle restrizioni dovute al Covid che non le hanno permesso di tornare dalla sua famiglia per il parto. Alessandra Tripoli è anche molto attiva sui social, ha conquistato 95 mila followers su Instagram e ama postare foto che riguardano la sua professione e la sua famiglia. La coppia ha partecipato alla quarta edizione di World of Dance, show americano di grande successo che vede tra i giudici anche Jennifer Lopez e il cantante Ne-Yo. La ballerina porta avanti un ottimo rapporto di amicizia con alcuni concorrenti di Ballando con le Stelle, come Cesare Bocci ed Enzo Miccio, con cui ha ballato nelle edizioni passate. È ricorsa alla chirurgia per sistemare il suo naso, anche se alcuni fans sono convinti che si sia rifatta anche altre parti del viso. Lei ha sempre dichiarato di essersi rifatta solo il naso.