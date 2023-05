Chi è Alessandra Mele, la cantante italo-norvegese dell’Eurovision 2023

Numerosi artisti si esibiranno all’Eurovision 2023, ma alcuni ci hanno colpito maggiormente. Tra i 37 cantanti in gara, infatti, troviamo anche nuovi e giovanissimi volti del panorama musicale internazionale. Dopo aver conosciuto insieme Noa Kirel, rappresentante dell’Israele, scopriamo qualcosa in più su Alessandra Mele, rappresentante della Norvegia.

Chi è Alessandra Mele

Alessandra Mele, all’anagrafe Alessandra Watle Mele, è nata a Pietra Ligure, in provincia di Savona, nel 2002. Suo padre è italiano, nativo di Albenga (in provincia di Savona), mentre sua madre è norvegese. Sin da piccola il suo sogno è stato cantare, ha iniziato da piccola a prendere lezioni di canto e pianoforte, partecipando anche ad alcuni concorsi canori in Italia. Ma il vero successo è arrivato in Norvegia. La cantante, infatti, ha vissuto per diversi anni nel comune di Cisano sul Neve e, dopo aver terminato gli studi, si è trasferita in Norvegia. Nel 2022 ha partecipato alla settima edizione della versione norvegese di The Voice. Dotata di grande grinta, talento e determinazione, viene fin da subito notata dai giudici del celebre programma. Nel gennaio 2023, infatti, è stata confermata tra i 21 partecipanti all’annuale Melodi Grand Prix, festival utilizzato per selezionare il rappresentate norvegese dell’Eurovision Song Contest. Trionfa aggiudicandosi il primo posto in classifica con il suo inedito Queen of Kings. Non solo. Il brano è stato certificato disco di platino dalla IFPI Norge con oltre 60mila copie vendute a livello nazionale. La canzone ha raggiunto milioni di ascolti sulle principali piattaforme streaming musicali. In pochissimo tempo ha raggiunto un successo davvero clamoroso, che l’ha portata a produrre anche una versione in italiano.

Il significato del brano Queen of Kings

In una recente intervista, Alessandra Mele ha svelato il significato del brano che porterà all’Eurovision 2023.

“Il brano vuole mostrare il potere delle donne, ma anche il potere di tutte le persone e ribadire quanto sia importante sentirsi a proprio agio con se stessi”

“Parla di una regina che non è perfetta: per me è un messaggio importante, essere perfetti nell’imperfezione. Questa regina non ha paura di cadere, dice: guardami cadere e guarda mentre mi rialzo con la luce che emano. È un messaggio che mi sta a cuore”.

Queen of Kings celebra il potere e la forza delle donne, incoraggiandole a liberarsi da qualsiasi limite e a diventare le conquistatrici della propria vita. Il testo della canzone, infatti, descrive una donna impavida e determinata, che nulla al mondo può fermare. Con la sua canzone si è preposta l’obiettivo di aiutare i propri coetanei ad amarsi e ad accettarsi.

La vita privata

Nonostante da tempo vive ormai nella terra natale della mamma, la Norvegia, Alessandra Mele ha sempre dichiarato di conservare nel cuore le tradizioni italiani. Inoltre, è molto legata alla sua famiglia e alle sue due sorelle minori, Olivia e Tessa. Sul suo profilo Instagram, infatti, condivide molto spesso foto con i suoi affetti. Non si hanno molte altre informazioni sulla sua vita privata.