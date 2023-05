Chi è Noa Kirel, la cantante israeliana dell’Eurovision 2023

Si apre ufficialmente il sipario sul festival musicale più atteso dal pubblico internazionale. Nella giornata di ieri si è tenuto il tradizionale Turquoise Carpet, coronato dalla presenza di numerose celebrità che hanno sfoggiato look a dir poco stratosferici. Ed oggi, martedì 9 maggio, siamo pronti ad entrare nel vivo della gara sonora. Tra i 37 cantanti che si esibiranno sul palco dell’Eurovision 2023 troviamo anche Noa Kirel. Ma chi è? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla giovane artista.

Chi è Noa Kirel: attrice, conduttrice e cantante

Nata a Ra’anana, in Israele, nel 2001, ha iniziato la sua carriera in tenera età. Noa Kirel ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione a Pocherz, un programma televisivo israeliano in cui i genitori aiutano i propri figli a realizzare le proprie aspirazioni. Inutile dirlo, quello della giovane ragazza era proprio diventare una cantante. A soli 13 anni, ha debuttato nel mondo della musica con il singolo Medabrim, brano con cui ha riscosso fin da subito un grande successo. Pochi mesi dopo ha pubblicato Killer, con il quale ha suscitato numerose polemiche e critiche, tanto da essere oggetto di dibattito nel Parlamento israeliano. Nel 2017 ha affiancato Sagi Brightner nella conduzione del programma musicale Lipstar, andato in onda sul canale per bambini yes kidZ. L’anno successivo ha preso parte alla serie televisiva Kfula nel ruolo di protagonista. Successivamente è stato pubblicato anche un album con tutte le canzoni contenute nella serie, interpretate proprio dalla cantante. Inoltre, è stata votata dal pubblico come Cantante dell’anno 2016 ai premi Arutz HaYeldim. Ha poi ricevuto il premio come Miglior artista israeliano agli MTV Europe Music Awards.

Eurovision 2023: Noa Kirel rappresenterà l’Israele

Ed ora, Noa Kirel è stata scelta dall’Israeli Public Broadcasting Corporation (Ipbc/Kan) come rappresentante d’Israele all’Eurovision 2023. La cantante si esibirà durante la prima semifinale, programmata per questa sera presso la Liverpool Arena di Liverpool, nel Regno Unito. Il brano con cui parteciperà alla gara sonora si intitola Unicorn. Scritto dalla stessa cantante in collaborazione con Doron Medalie, May Sfadia e Yinon Yahel.

Unicorn, il significato del brano

Unicorn, presentato per la prima volta a marzo 2023, è un brano frizzante, dalle melodie vivaci e allegre. Il titolo della canzone è un gioco di parole basato sull’assonanza tra la parola “unica” e il nome dell’unicorno, creatura leggendaria dal corpo di cavallo con un singolo corno in mezzo alla fronte. Tuttavia, a dispetto del nome che riporta ad un mondo fiabesco, il brano ha un significato molto profondo. All’interno nasconde infatti un messaggio d’amore per se stessi e per gli altri. Inoltre, incoraggia ad accettare tutte le diversità e le unicità di ognuno di noi.

La vita privata di Noa Kirel

Non si hanno molte notizie relative alla sua vita privata, sappiamo solo che attualmente è fidanzata con il modello Tomer Hacohen. Sul suo profilo Instagram, che vanta di oltre 1 milione di follower, ama condividere con i suoi fan tutto ciò che riguarda il suo lavoro. Raramente pubblica post sulla sua quotidianità.