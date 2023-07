Alessandra Mastronardi a luglio si sposerà con Gianpaolo Sannino. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscere meglio il futuro marito della Mastronardi.

Alessandra Mastronardi annuncia il matrimonio: chi è il fidanzato Gianpaolo Sannino?

L’attrice italiana Alessandra Mastronardi, l’indimenticabile Eva della serie televisiva di grande successo “I Cesaroni“, con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, sta per sposarsi. Il futuro marito si chiama Gianpaolo Sannino, di professione fa il dentista e lavora in uno studio odontoiatrico nella Capitale. Non ci sono molte informazione su di lui, è un persona molto riservata e, come la fidanzata, ha origini campane, di Salerno. Gianpaolo dovrebbe essere nato nel 1982. Dal suo curriculum si scopre che si è laureato in odontoiatria presso l’Università di Roma Tor Vergata e che ha vinto una borsa di studio come Miglior Laureato nel 2006. Ha poi ottenuto un Dottorato di ricerca in Scienze Odontostomatologiche e poi un Dottorato Interdisciplinare. Gianpaolo Sannino è anche consulente presso il Policlinico Tor Vergata e l’Ospedale San Raffaele, si occupa di Protesi, Conservativa, Endodonzia, Chirurgia Orale, Implantologia e Parodontologia. Il suo profilo Instagram è privato, a testimonianza della volontà di mantenere la privacy il più possibile.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino: la loro storia d’amore

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino stanno insieme da circa due anni e a luglio convoleranno a nozze. I due però si conoscono da tantissimi anni, ben 17. La loro è una storia che sembra quasi la trama di un film, dopo essersi conosciuti si sono persi di vista per 15 anni, per poi ritrovarsi e innamorarsi nuovamente. Queste le parole della bellissima attrice a Vanity Fair: “È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per quindici anni: oggi, alla fine, sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata.”

La loro prima apparizione in pubblico è avvenuta lo scorso dicembre, in occasione della Prima al Teatro della Scala di Milano, con tanto di foto sui social. La Mastronardi ha raccontato che Gianpaolo era molto agitato: “alla nostra prima uscita mi porti in un posto con il Presidente della Repubblica?” ha scherzato il futuro sposo. Alessandra ha detto di essersi divertita molto a vederlo un pò in difficoltà.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino: la proposta di matrimonio a Positano

Il matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sarà celebrato il prossimo luglio in Campania, regione nella quale c’è stata la proposta da parte di Gianpaolo. La Mastronardi ha raccontato, sempre a Vanity Fair, che, quando il fidanzato le ha detto che avrebbero fatto un viaggio a Positano, posto del cuore del dentista, aveva intuito che sarebbe accaduto qualcosa di importante: “avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitata a cena a Positano, in una trattoria stile anni Cinquanta, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve aver pensato che ci stessimo lasciando. Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando.” L’attrice ha concluso dicendo che sarebbe felicissima di diventare presto mamma.