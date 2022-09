Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme? 

Alessandra Amoroso e Aiello starebbero insieme. Questa è l'indiscrezione uscita nelle ultime ore su Twitter, ma in molti conoscevano già questa coppia.

Sono tante le indiscrezioni e ci sono molte persone che affermano di essere a conoscenza di questa relazione da diverso tempo. La maggior parte degli utenti, però, sembra essere completamente all’oscuro della nascita di questa nuova coppia. Una coppia che avrebbe già un nome tutto suo, ovvero “Amoriello“, e che sta già facendo impazzire letteralmente tutti i fan.

Alessandra Amoroso e Aiello: gli indizi

Ci sono diversi indizi che hanno convinto gli utenti che tra Alessandra Amoroso e Aiello sia in corso una relazione, che andrebbe avanti da diversi mesi.

Ci sono diverse foto e diversi video in cui i due si sono taggati e commentati che confermerebbero questo legame. Inoltre, molti fan hanno fatto notare la presenza di entrambi ai concerti dell’altro. È stato condiviso un video in cui Aiello era in prima fila al concerto di Alessandra Amoroso a San Siro. Atteggiamenti e indizi social che sembrano essere davvero inequivocabili.