Alberto Urso entra a far parte dei The Tenors, gruppo di fama internazionale: addio alla carriera da solista.

Un annuncio che i fan non si aspettavano, ma che li ha resi felicissimi: Alberto Urso, ex talento di Amici, entra a far parte dei The Tenors, gruppo di fama internazionale. Per il tenore inizia un nuovo e importante capitolo della sua carriera artistica.

Alberto Urso entra a far parte dei The Tenors

Dal suo esordio ad Amici sono passati alcuni anni e Alberto Urso è stato in grado di costruirsi una carriera di un certo livello. L’ex talento di Maria De Filippi è stato notato anche da un gruppo di fama internazionale, che gli ha chiesto di iniziare ad esibirsi con loro. Stiamo parlando dei The Tenors, band apprezzata in ogni angolo del globo.

L’annuncio arriva dallo stesso Alberto, che non vede l’ora di imbarcarsi in questa nuova avventura.

L’annuncio di Alberto Urso

Urso, via Instagram, ha scritto:

“Finalmente posso annunciarvi questa splendida notizia! Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale, The Tenors! Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi!! Grazie per tutto il supporto che in questi anni mi avete dato e che continuate a darmi! Vi voglio bene!”.

Alberto entra così a far parte dei The Tenors e non si esibirà più da solista.

Il gruppo, oltre al suo ingresso, ne vedrà un altro molto importante, ovvero il cantante canadese Mark Masri.

The Tenors accolgono Urso

Alberto Urso e Mark Masri entreranno a far parte dei The Tenors, che hanno annunciato così il loro arrivo:

“Come ben sapete, il viaggio di Fraser con i Tenors si concluderà questo venerdì con l’uscita di Best Of Our Lives, seguita dall’opportunità di salutarlo dal vivo in concerto il 5 agosto. Vi starete chiedendo: ‘Che cosa c’è dopo?’. Beh, siamo entusiasti di dare il benvenuto a due artisti straordinari che si uniranno ai Tenors: il canadese Mark Masri e il siciliano Alberto Urso! Iscrivetevi e seguiteci per rimanere aggiornati su tutti i nostri prossimi annunci! Siamo così grati di avervi come parte del prossimo capitolo dei The Tenors”.