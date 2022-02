Sul palco del Festival di Sanremo 2022 Checco Zalone ha imitato Al Bano Carrisi e il cantante di Cellino San Marco – che ancora non ha avuto modo di vedere le prime due puntate dello show – ha commentato la vicenda.

Checco Zalone: l’imitazione di Al Bano

Sul palco dell’Ariston Checco Zalone ha intepretato il “virologo Oronzo Carrisi”, evidente parodia del celebre cantante Al Bano Carrisi. L’ex marito di Romina Power – che al momento si troverebbe Budapest per partecipare a una festa privata – ha commentato l’accaduto affermando che Zalone gli avesse scritto per metterlo al corrente del fatto che lo avrebbe imitato durante il Festival di Sanremo.

“Oggi rientrerò in Italia e la prima cosa che farò sarà quella di rivedere queste serate del festival e soprattutto la gag di Checco: lui mi aveva scritto qualche giorno prima, annunciandomela e dicendo che mi avrebbe fatto un omaggio.

Grazie a Checco Zalone, in qualche modo è come se ci fossi stato anche io lì a Sanremo e sono lo stesso contento”, ha dichiarato Al Bano.

Checco Zalone: le polemiche

Quanto affermato da Checco Zalone sujl palco dell’Ariston ha scatenato non poche polemiche in rete. L’attore ha infatti concluso la sua performance a Sanremo con una favola LGBT ambientata in Calabria e una versione del brano “Almeno tu nell’universo” cantato con uno spiccato accento brasiliano.

“Ridono ai suoi film, poi però si in**ézano se a Sanremo Checco Zalone fa ciò che meglio gli riesce e ciò che lo ha reso famoso: incarnare l’italiano medio volontariamente per criticarlo”, ha scritto uno dei tanti utenti sui social che si sono scagliati contro Zalone.

Le battute su Amadeus

Durante la sua apparizione alla kermesse Zalone non ha mancato di ironizzare anche su Amadeus e sugli scivoloni che gli sono costati numerose bufere durante le precedenti edizioni della kermesse. “Sono convinto che sia importante prediligere la bravura e il talento“, ha affermato Amadeus, mentre Zalone ha risposto: “Chi te l’ha scritta questa? Stai un passo indietro. Amadeus capirà che la donna può stare un passo in avanti”.