Adidas Yeezy Foam: tutto sulle scarpe del momento

Il nuovo modello di sneakers Adidas Yeezy Foam è stato lanciato il 2 agosto 2022 in Nord America e il 3 agosto in Europa, Korea, Giappone e Cina. Il nuovo modello, particolarmente atteso da tutti i fan, è fatto interamente i carbonio e anche questa volta è firmato dal rapper Kanye West.

Adidas Yeezy Foam: le scarpe firmate da Kanye West

Le Adidas Yeezy Foam, uscite quest’estate, sono decisamente diventate le scarpe del momento. Si tratta di un vero e proprio oggetto iconico, che appena esce sul mercato riesce ad andare sold out in pochissime ore. Questo accade ogni volta che questo marchio propone un nuovo modello di scarpe. Il 2 agosto è stato il giorno del lancio in Nord America, mentre il 3 agosto è stato il giorno del lancio in Europa, Korea, Giappone e Cina.

Il nuovo modello di Yeezy, particolarmente atteso da tutti i fan, è interamente fatto di carbonio ed è stato ancora una volta firmato dal rapper Kanye West, o per meglio dire Ye, il suo nuovo nome, con cui è registrato all’anagrafe dal 2021. È stato anche organizzato lo Yeezy Day in occasione di questo lancio così atteso. Per 48 ore intere, i negozi che vendono questo brand sono stati letteralmente presi d’assalto dalla folla che voleva assolutamente acquistare un paio di queste scarpe.

Un successo davvero incredibile per questo modello, che piace moltissimo ai giovani e che è stato atteso a lungo. Per questo lo Yeezy Day è stato un successo così incredibile, con code lunghissime fuori dai negozi.

Adidas Yeezy Foam: sneakers nuove e già esistenti

Oltre ai nuovi modelli di sneakers, è stato fatto anche un riassortimento dei modelli già esistenti. I rilasci avverranno sull’app Adidas Confirmed e sul sito Yeezy Supply, senza nessun preavviso, con un effetto sorpresa sicuramente degno del rapper Kanye West. Tra le sneakers che si possono acquistare troviamo: le Yeezy Boot 350 “Turtle Dove”, le Yeezy Foam Runner “Vermillion”, le Yeezy 350 V2 “Core Red”, le Yeezy Boot 350 V2 “Core White” (Oreo), le Yeezy 700 V3 “Azeal”, le Yeezy 700 V1 “Analog”, le Yeezy 350 V2 “Sesame”, le Yeezy 700 V2 “Static”, le Yeezy 350 V2 “Hyperspace”, le Yeezy 700 V2 “Tephra” e molte altre. Facendo un tuffo nel passato, è importante ricordare che nel 2013, anno di uscita dell’album Yeezus, Kanye West ha firmato un contratto con Adidas per realizzare la sua linea di scarpe da ginnastica chiamate Yeezy, che dopo pochissimo tempo sono diventate una vera e propria leggende nel mondo fashion urban. La prima sneaker che è stata completamente disegnata dal cantante rapper è arrivata dopo due anni. È stata la Yeezy Boot 750, realizzata con un design retro-futuristico. Il modello ha fatto il suo debutto sul mercato il 14 febbraio 2015, al costo di 350 dollari, con la colorway light brown, in un’edizione limitata da 9000 esemplari. Solo a New York sono riuscite ad andare in sold out in soli 10 minuti. Una collaborazione tra Kanye West e Adidas che ha ottenuto un successo davvero incredibile.