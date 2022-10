Adèle Wismes è una giovane attrice francese di cui sono reperibili poche informazioni online. Non conosciamo infatti la sua data di nascita esatta né molto sulla sua famiglia. Sappiamo che è tra i protagonisti della nuova serie tv con Lino Guanciale, Sopravvissuti, in onda su Rai 1 dal 3 ottobre 2022.

Adèle ama il mondo dello spettacolo, ma anche quello della musica (infatti è una compositrice) e ha lavorato sodo per arrivare fino a questo punto. Vediamo meglio il suo percorso.

Adèle Wismes: esordi e carriera

Pare che Adèle Wismes abbia cominciato da giovanissima i suoi studi di recitazione, iscrivendosi al Joel Bui l’Actors Studio di Parigi. Subito dopo, sempre allo scopo di formarsi a livello professionale, si è trasferita a Los Angeles per lavorare al fianco di professionisti del campo come Lorrie e Dianne Hull.

Ma ha poi deciso di tornare in Francia, unendosi al Cours Florent e ultimando la propria formazione anche in ambito teatrale accanto a Jack Waltzer.

Il suo debutto come attrice è datato 2015, quando il regista Vianney Lebasque la sceglie per la sua serie Les Grands (prodotto televisivo francese di grande successo sbarcato anche su Netflix Francia), nella quale Adèle interpreta MJ, ovvero una delle protagoniste femmili principali. Il ruolo le è valso anche un premio ufficiale, ovvero il premio Young Female Hope al La Rochelle Fiction Festival.

Ma non è questo l’unico successo ottenuto: il film Plaire, aimer et courir vite per cui è stata scelta dal regista Christophe Honoré è stato presentato in concorso al Festival di Cannes del 2018. L’abbiamo vista anche in Anna Vernor II e Vernon Subutex. Ha preso poi parte a Âmes sœurs di Pierre Deladonchamps (un cortometraggio) per Talents Adami Cannes nel 2018.

Il suo debutto nel panorama televisivo italiano è invece proprio datato 2022, con la nuova serie Sopravvissuti dove, al fianco di Lino Guanciale, Adèle Wismes sarà Maria. Decisamente un balzo non da poco per la sua carriera, che si connota ancora di più a livello internazionale.

Adèle Wismes: vita privata e curiosità

Come dicevamo di Adèle Wismes si sa davvero poco. Anche il suo profilo social, se si considera la sua fama, è poco seguito: è seguita da 4mila persone. Aggiorna regolarmente la sua pagina con contenuti relativi o alla sua carriera o alle sue amicizie. Non ci sono però notizie riguardanti le sue relazioni sentimentali: dunque non sappiamo se allo stato attuale sia single o impegnata, ma certamente è dedita alla sua carriera in ascesa.

Sappiamo alcune cose però sul suo conto, piccole curiosità che emergono proprio dai suoi post: la giovane attrice, come detto, è molto dedita alla musica e difatti suona il basso. Inoltre, ama molto gli animali, spesso presenti nei suoi scatti, e ha un cane cui è molto legata.

Sul suo conto questo è tutto ciò che sappiamo allo stato attuale di cose, ma non c’è dubbio che con la sua partecipazione alla serie Sopravvissuti ci sarà occasione di vederla di più sul piccolo schermo nostrano e dunque conoscerla meglio.