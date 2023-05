Le tendenze continuano ad arrivare, soprattutto nella bella stagione. La primavera-estate 2023 ha ufficialmente lanciato la combo perfetta per ogni momento: abito lungo + sneakers ai piedi. Un abbinamento semplice, comodo, pronto a offrire ai vostri look la giusta freschezza di stagione!

Abito lungo e sneakers: la tendenza è cool

Con l’arrivo del primo sole la voglia di chiudere negli scatoloni maglioni e stivali invernali si fa sentire. È vero, ancora non si è effettivamente entrati nel pieno delle calde temperature e del sole che scalda quotidianamente, ma intanto ci si può preparare alla tendenza, aspettando di sfoggiare il giusto outfit al giusto momento.

Ed ecco che la tendenza bussa alla porta e si mostra in tutta la coolness: abito lungo (o midi) + sneakers, è questa la soluzione per outfit al top.

Sebbene gli abbinamenti possano sembrare complessi, in realtà accostare questi due elementi non è poi così difficile, anzi. Si tratta di selezionare l’abito che più si addice al vostro stile e abbinarlo a un paio di sneakers, non importa la marca, basta che siano in linea con l’abito e che vi facciano sentire a vostro agio nell’insieme.

Abito lungo e sneakers: come abbinare il tutto per essere in tendenza

Pensate che anche le passerelle delle varie Fashion Week non ci hanno pensato due volte a lanciare la tendenza: brand di alta moda hanno fatto sfilare abiti lunghi da sera abbinandoli a sneakers bold. Il risultato? Decisamente audace, ma decisamente cool.

Chiaro che se non volete esagerare con lo stile e volete qualcosa di più “sobrio”, quello che potete fare è scegliere un abito e abbinarci le vostre sneakers del momento. Sì agli abiti lunghi e ampi, sì al colore, alle trame e ai tessuti svolazzanti, perfetti per l’estate 2023. Il lungo è sempre di tendenza, ma lo è anche il midi; in quel caso potete divertirvi ad abbinare calzini colorati e sneakers originali. Quando si tratta di tendenza, è importante anche personalizzare il proprio look. La tendenza rimane, la personalizzazione dipende dal vostro mood, dalla vostra anima, che è solo vostra.

Non c’è una regola precisa: Hailey Bieber, ad esempio, è una delle regine degli abiti lunghi + sneakers. Lei punta al lungo total black in modello slip dress, a cui abbina un paio di sneakers con calzino in spugna. Tutto completato dagli accessori giusti e il gioco è fatto.

Abito lungo e sneakers: look comodi e versatili

L’abbinamento della primavera-estate 2023 si rivela versatile e sempre attuale. Non pensate che l’abito lungo e le sneakers siano adatti solo a contesti come pic-nic, piscina, o ambienti solo ed esclusivamente per eventi frivoli all’aperto. Sicuramente non indosserete il look a un matrimonio (anche se le spose, molto spesso, stanche dei tacchi sotto l’abito mettono le sneakers), ma sicuramente potete giocare anche con look per l’ufficio. In base al contesto in cui vi trovate, l’abito riuscirà ad adattarsi alla perfezione, senza risultare mai fuori luogo. Pensate ad esempio a un abito lungo in maglia marrone, aderente nei punti giusti, al quale abbinerete un paio di sneakers total white o bianco sporco stile vintage: perfetto per una giornata in ufficio o per un aperitivo con le amiche.

Insomma, l’abito lungo e le sneakers si sposano molto bene insieme, perciò non vi resta che divertirvi e dare libero sfogo alla vostra creatività: la tendenza vi aspetta.