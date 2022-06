Nel programma 4 Hotel, Bruno Barbieri e gli altri albergatori hanno l’occasione di alloggiare negli hotel più belli d’Italia. Molti telespettatori si stanno chiedendo chi è che paga il conto alla fine del soggiorno.

4 Hotel di Bruno Barbieri: come funziona la sfida

Moltissimi italiani sono rimasti affascinati dalle meraviglie che vengono mostrate dal programma Bruno Barbieri – 4 Hotel, che sicuramente diventa una grande opportunità di pubblicità per molti alberghi. La trasmissione mette a confronto quattro hotel per ciascuna puntata, che vengono selezionati dagli autori tra le strutture che ci sono nei luoghi più belli in Italia. Da nord a sud, i protagonisti viaggiano lungo la penisola, toccando i luoghi più suggestivi, in cui vengono raccontate le sfide in ogni puntata.

Un modo per scoprire le grandi bellezze d’Italia. Gli hotel che si sfidano nel programma sono strutture ricercate e quindi anche molto costose. Sono tutti alberghi di grande lusso, che molte delle persone che seguono il programma non potrebbero mai permettersi. I giudici devono alloggiare per un giorno in queste strutture, in modo da valutare la qualità del soggiorno. Ovviamente il conto finale dovrà essere super salato.

Il programma riprende il format di 4 ristoranti, già molto seguito e condotto da Alessandro Borghese.

In questo caso si sfidano gli alberghi e la gara si basa sui giudizi dati alla location, al servizio, al prezzo, alla colazione e alla sistemazione in camera. A giudicare sono Bruno Barbieri e altri albergatori specializzati, che trascorrono almeno un giorno presso le strutture e attribuiscono dei voti da uno a dieci alle strutture in gara. Il voto finale dipende da quanto vengono valutati ognuno dei cinque criteri stabiliti dalla trasmissione. Questi cinque criteri fanno di una struttura ricettiva un albergo più o meno degno dell’approvazione dello chef stellato. Al termine della sfida i giudici svelano le votazioni segreti e dopo il voto di Barbieri verrà decretato il vincitore. In questo modo verrà stabilito quale degli hotel in gara potrà aggiudicarsi il ricco budget in palio, ovvero cinquemila euro da poter utilizzare per migliorare la propria attività. Visto che gli alberghi in gara sono tutti di lusso, viene spontaneo porsi una domanda che riguarda il conto. Chi è che alla fine paga i soggiorni degli albergatori?

4 Hotel di Bruno Barbieri: chi è che paga il conto alla fine?

L’albergo che vince il programma, così come tutti gli altri in gara, mettono a disposizione la propria struttura, il proprio personale, la cucina per la colazione, le stanze che ospitano gli albergatori, lo staff d’accoglienza e il loro tempo e lavoro prezioso. Questi costi non vengono rimborsati. Coloro che si sono chiesti chi paga il conto rimarranno stupiti, perché in realtà è tutto inaspettatamente offerto. Sicuramente ne vale la pena per gli albergatori, in quanto partecipare alla trasmissione è una grande soddisfazione ed è una grande occasione per farsi pubblicità e mostrarsi al pubblico che segue il programma televisivo. Bruno Barbieri – 4 Hotel è sicuramente una grande occasione di visibilità, soprattutto per chi riesce a convincere il severo Bruno Barbieri e riesce ad ottenere la vittoria.