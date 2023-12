Le vacanze multigenerazionali sono sempre più di tendenza. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

3g, i viaggi multigenerazionali che legano figli, genitori e nonni

I viaggi multigenerazionali, chiamati anche 3g, sono quelle vacanze che uniscono tre generazioni diverse, ovvero figli, genitori e nonni. Negli ultimi anni sono diventate sempre più comuni, un modo diverso per passare del tempo con la famiglia e anche per diventare ancora più uniti. La recente pandemia ha riacceso il desiderio delle persone di passare più tempo con i propri cari, e quindi perché non decidere di organizzare una vacanza tutti insieme, invece magari di trovarsi a casa per una cena o per un pomeriggio. Secondo CartOrange, ovvero l’associata di Univendita specializzata nella vendita di pacchetti turistici a domicilio, il 14% dei viaggi oggi confermati sono appunto 3g. Eleonora Sasso, Responsabile Marketing Operativo CartOrange ha così commentato questo dato: “non stiamo parlando di semplici vacanze di famiglie con bambini, ma di una tipologia ben precisa, che richiede una organizzazione ad hoc: sono viaggi che in genere mettono insieme genitori e uno o due figli grandi, dai 18 ai 30 anni, che magari vivono già da soli, e a volte comprendono anche i nonni.” Condividere una vacanza con la famiglia è sicuramente qualcosa di unico, a prescindere dalla destinazione scelta, un modo per scoprire insieme posti e cose nuove, un modo per creare dei ricordi indelebili, un modo per rilassarsi tutti insieme. Quindi, il dato di certo non sorprende, anzi è quasi certamente destinato a crescere nel tempo. Ma vediamo adesso insieme alcune mete per una vacanza multigenerazionale.

Viaggi multigenerazionali: dove andare

Quando si decide di fare un viaggi multigenerazionale bisogna giustamente valutare bene la meta, soprattutto perché appunto, essendo una vacanza che coinvolge 3 generazioni differenti, bisogna tenere conto delle necessità e dei limiti di tutti. Vediamo adesso insieme alcune mete ideali per fare un bel viaggio tra figli, genitori e nonni:

Crociera : un’esperienza perfetta da fare con tutta la famiglia. Nelle varie crociere sono tante le attività pensate per tutte le età, in modo che nessuno si senta escluso. Un modo per viverre un’esperienza diversa e di esplorazione tutti insieme. Al giorno d’oggi le destinazioni prenotabili sono davvero tantissime, basta solo fare qualche ricerca e scegliere quella perfetta per tutti.

: un’esperienza perfetta da fare con tutta la famiglia. Nelle varie crociere sono tante le attività pensate per tutte le età, in modo che nessuno si senta escluso. Un modo per viverre un’esperienza diversa e di esplorazione tutti insieme. Al giorno d’oggi le destinazioni prenotabili sono davvero tantissime, basta solo fare qualche ricerca e scegliere quella perfetta per tutti. Madrid: secondo alcune ricerche, la capitale spagnola è una delle città migliori per una vacanza multigenerazionale, tantissimi infatti i musei da visitare tutti insieme, inoltre è una città che offre davvero tantissime attività adatte a tutti.

secondo alcune ricerche, la capitale spagnola è una delle città migliori per una vacanza multigenerazionale, tantissimi infatti i musei da visitare tutti insieme, inoltre è una città che offre davvero tantissime attività adatte a tutti. Washington : altra città perfetta per una vacanza 3g. Washington DC, tra l’altro, promuove un itinerario a piedi di tre giorni e per tutte le età che tocca i monumenti più importanti.

: altra città perfetta per una vacanza 3g. Washington DC, tra l’altro, promuove un itinerario a piedi di tre giorni e per tutte le età che tocca i monumenti più importanti. Affittare una casa: un’altra soluzione ottima per una vacanza 3g è quella di affittare una casa in qualche bel posto. Su Airbnb ne potete trovare davvero tante.

