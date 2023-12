Viaggi Peach Fuzz, le destinazioni ispirate al colore Pantone 2024

Siete pronti? Iniziamo il nostro viaggio con il The Wave all’interno della Coyote Buttes, in Arizona. Si tratta di una formazione rocciosa di arenaria che affonda le sue origini in tempi antichissimi: gli esperti la fanno risalire al periodo Giurassico. Nonostante la sua rinomanza, visitarla non è affatto semplice. Soltanto partecipando ad una lotteria mensile c’è l’opportunità di essere estratti ed ottenere il privilegio di partecipare ad un tour esclusivo in questa meta incredibile.