Zara ha lanciato una nuova linea per capelli. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quanto costano i prodotti e dove trovarli in Italia.

Zara ha lanciato una nuova linea per capelli

Zara è un brand noto soprattutto per l’abbigliamento, basta vedere quanti punti vendita ci sono anche solo nel nostro Paese. Nel 2021 Zara si è lanciata anche nei profumi e, dopo poco tempo, anche nel make up. Non poteva quindi non lanciare anche una linea di prodotti per capelli, sapendo quanto noi donne teniamo ad avere una chioma sana, luminosa e morbida. Zara Hair è realizzata in collaborazione con il noto hair stylist Guido Palau, che si è così espresso su questa nuova linea: “vengo da un background nel mondo della moda e lo stile è molto importante per me. Quindi abbiamo voluto iniziare la storia dell’avventura di Zara nella categoria dei capelli introducendo sei prodotti che possono essere utilizzati per creare la maggior parte degli stili. Che tu voglia aggiungere volume, tenuta, arricciatura, consistenza o lucentezza, questi prodotti sono i pilastri di un kit di uno stylist.” La prima linea di Zara Hair si chiama quindi Everyday Basics ed è composta da sei prodotti. Andiamo ora a vederli nel dettaglio scoprendo anche quanto costano e dove si possono acquistare.

Zara Hair: quanto costano i prodotti, dove trovarli in Italia

Come abbiamo appena visto, Zara ha lanciato la sua prima linea per capelli dal nome Everyday Basics, composta da sei prodotti che potete trovare online sul sito ufficiale del marchio spagnola a partire dallo scorso 4 marzo 2024. Ma vediamo adesso nel dettaglio quali sono i sei prodotti della collezione e quanto costano:

Zara Hair Spray: si tratta di uno spray per capelli che permette un fissaggio leggero e una finitura con movimento naturale e luminoso. Si può spruzzare direttamente sulla chioma asciutta, oppure sulle mani per poi applicarlo sulla chioma. Non lascia residui. Il costo è di 15,95 euro.

si tratta di uno spray per capelli che permette un fissaggio leggero e una finitura con movimento naturale e luminoso. Si può spruzzare direttamente sulla chioma asciutta, oppure sulle mani per poi applicarlo sulla chioma. Non lascia residui. Il costo è di Curl Activator: adatto a tutte le persone che hanno i capelli ricci, questo spray ha il compito di attivare i movimenti dei ricci favorendone la tenuta. Applicare sui capelli umidi. Il costo è di 15,95 euro.

adatto a tutte le persone che hanno i capelli ricci, questo spray ha il compito di attivare i movimenti dei ricci favorendone la tenuta. Applicare sui capelli umidi. Il costo è di Light Hair Balm: si tratta di un balsamo leggero perfetto per chi ha i capelli secchi in quanto idrata in profondità, oltre a donare alla chioma lucentezza e morbidezza. Il costo è di 15,95 euro .

si tratta di un balsamo leggero perfetto per chi ha i capelli secchi in quanto idrata in profondità, oltre a donare alla chioma lucentezza e morbidezza. Il costo è di . Blow Dry Spray: essenziale per proteggere i capelli dal calore di phon e piastra, va quindi utilizzato prima di asciugare i capelli. Il costo è di 15,95 euro.

essenziale per proteggere i capelli dal calore di phon e piastra, va quindi utilizzato prima di asciugare i capelli. Il costo è di Volumizing Mousse: si tratta di una mousse volumizzante che serve quindi per aumentare il volume dei capelli donando loro anche brillantezza. Va applicato sui capelli umidi. Il costo è di 15,95 euro.

si tratta di una mousse volumizzante che serve quindi per aumentare il volume dei capelli donando loro anche brillantezza. Va applicato sui capelli umidi. Il costo è di Dry Texturizing Spray: da applicare uno o due giorni dopo il lavaggio, quando i capelli hanno bisogno di essere rivitalizzati. Da applicare a testa in giù sulle radici. Il costo è di 15,95 euro.

