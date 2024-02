Al via le tendenze della prossima Primavera-Estate 2024, anche in quanto a capelli ci aspettano tante novità dopo il caschetto di moda nel 2023. Ecco 10 trend per capelli della Primavera 2024.

Capelli Primavera 2024: 10 trend che vedremo ovunque

Dopo il 2023 che in quanto a capelli e tagli è stato il bob, lungo o corto che sia, a dominare le tendenze, ecco cosa ci aspetta per questa Primavera 2024. Non solo hair look ma anche tanti accessori e acconciature saranno protagoniste della primavera che è alle porte. Se ancora ne siete allo scuro, vi sveliamo 10 trend che vedrete ovunque questa primavera e perché no, anche in estate.

Partiamo dal presupposto che il 2024 sarà l’anno dei tagli di capelli medi, ma anche delle texture morbide e della naturalezza, con la scoperta di nuovo di ingredienti chiave per l’idratazione e la luminosità della chioma. Ecco cosa aspettarsi in primavera.

Capelli al naturale

Con una texture quasi crespa dall’aspetto “disinvolto” e naturale, i capelli nel 2024 abbandonano la precisione delle forme e delle pieghe perlopiù lisce per accogliere la spontaneità della chioma 100% al naturale. Capelli lisci, mossi o ricci, l’importante è che non rinunciate alla vostra forma e volume reale, valorizzando i capelli, evitando trattamenti estremi.

Riga di lato

Se era tornata di tendenza la riga al centro, in primavera 2024 la vedremo più di lato. Una delle tendenze più amate, tanto dalle celebrità quanto dalle persone comuni. Con morbide onde oppure in un raccolto la riga di lato dona più eleganza al look e incornicia il viso.

Capelli color Peach

Riprendono la tonalità color pesca del Pantone 2024, Peach Fuzz; i capelli in primavera si tingeranno di un biondo caldo con riflessi aranciati simile al biondo tiziano, che può andare da una leggera sfumatura fino a un rosso ramato più intenso.

Fiocco tra i capelli

Lo ritroviamo nel 2024: il fiocco come accessorio tra i capelli si fa spazio nei look da tutti i giorni. Molto apprezzate dalle passerelle e dalle star sono anche le mollette a fiocco, anche in versione plastica effetto cartoon.

Fasce per capelli

Come i fiocchi e le pinze, anche le fasce saranno di moda, in particolare quelle in tessuto larghe in colori neutri oppure quelle con i dentini, note tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000.

Si al volume

Seguendo la prima tendenza detta dei capelli al naturale, dobbiamo ricordarci del volume. Che sia per esaltare il volume che esiste già, o per crearne di nuovo, i capelli acquisiscono una texture e uno spessore sin dalle radici, oppure concentrato sulle lunghezza.

Idratazione con acido ialuronico

Tra gli ingredienti chiave per avere capelli sani ci sono i trattamenti all’acido ialuronico. Il siero all’acido ialuronico è tra i più amati per idratare la pelle del viso, ma anche per la cura dei capelli, ma anche booster idratanti, maschera e shampoo.

Caschetto mosso

Il caschetto della prossima primavera è mosso e naturale, movimentato, sul taglio bob che torna in voga. In una versione però più scalata sulle punte per creare un effetto più arrotondato e morbido.

Frange

Le frange fanno il loro ritorno, ma in versione moderna. Irregolari e lunghe che aggiungono un tocco di mistero e contemporaneità. Per chi ama le lunghezze estreme, i tagli pixie ultra corti sono una scelta audace ed elegante con l’aggiunta della frangia.

Capelli color miele

Il miele è uno dei colori capelli del momento, con i toni caldi che si ispirano alla bella stagione. Il colore rende i contorni delle schiariture più sfumati e delicati, dando pienezza al risultato che otterrai.