Caduta capelli: quando iniziare a preoccuparsi

La chioma è un aspetto importante della bellezza sia maschile che femminile. A causa di alcuni fattori come lo stress che può sopraggiungere al cambio di stagione, anche il capello ne risente e rischia quindi di cadere. Per evitare la caduta capelli nella stagione primaverile, si consiglia di affidarsi a metodi e prodotti validi che possono aiutare. Vediamo come rimediare e cosa usare.

Caduta capelli in primavera

Questo fastidioso problema che coinvolge sia gli uomini che le donne tende a manifestarsi soprattutto in autunno e con l’arrivo della primavera. La caduta capelli però rischia di protrarsi e allungarsi anche nel periodo invernale con gli sbalzi termici, il freddo e l’umidità che possono avere delle conseguenze negative sul cuoio capelluto.

In questo periodo può aumentare e quindi essere maggiormente abbondante rispetto ad altri periodi o stagioni dell’anno. Un fenomeno che può essere considerato non soltanto fisiologico, ma anche legato a un ricambio tra le nuove e le vecchie strutture dei capelli che ricrescono. In questo periodo i capelli possono essere più deboli e quindi è normale che cadano più spesso.

Nel momento in cui ci si rende conto che la caduta capelli è più copiosa rispetto al solito, si consiglia di intervenire in maniera tempestiva onde evitare che la situazione possa peggiorare. A tal proposito, è possibile affidarsi a dei rimedi e delle soluzioni naturali come Foltina Plus, una lozione specifica pensata per chi ha questo tipo di problemi.

In seguito a una serie di caratteristiche è poi utile capire se si tratta di una caduta capelli stagionale, quindi intuibile è dovuta al periodo invernale oppure ad altre problematiche che possono influire. Parlare con un esperto può sicuramente aiutare a migliorare la situazione e quindi avere capelli più sani, lucenti e soprattutto folti.

Caduta capelli in primavera: cause

Gli sbalzi termici, quindi la differenza tra ambienti riscaldati e non può essere considerata una delle cause della caduta capelli che avviene nel periodo a ridosso della primavera. Oltre a questi motivi, si vanno ad aggiungere anche gli agenti atmosferici come le temperature che cambiano e l’ora legale che porta a una chioma più leggera e folta del solito.

In questo periodo, per via dei fattori citati poc’anzi, i capelli possono apparire molto secchi e quindi spezzarsi con maggiore facilità. Con il passaggio dall’inverno alla primavera anche il capello va incontro a dei cambiamenti che ne pregiudicano il benessere.

La caduta capelli, con l’approssimarsi della primavera, è assolutamente normale. Si consiglia pertanto di ricorrere ai giusti rimedi con un’alimentazione maggiormente bilanciata e con dei pasti più leggeri. Gli stessi prodotti vanno cambiati per altre formule più nutrienti e indicate per il capello.

Caduta capelli in primavera: lozione

