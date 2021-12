Wanda Nara e suo marito, Mauro Icardi, sono stati denunciati per riciclaggio di denaro attraverso la loro società, la World Marketing Football SRL.

Wanda Nara e Icardi denunciati

Mentre si stavano per spegnere i riflettori sul caso del tradimento di Icardi con la top model Eugenia Suarez, Wanda Nara avrebbe trovato un altro scandalo ad attenderla appena ha messo piede in argentina: la società Worls Marketing Football Srl, fondata da lei e dal marito, è stata accusata di riciclaggio di denaro da Fernando Miguez, titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

Il documento presentato al tribunale della Capitale attesta che il riciclaggio di denaro coinvolgerebbe anche “il marchio WANDA e la Wanda Nara Cosmetics”. In queste ore la celebre showgirl si trovava in Argentina proprio per lanciare la sua nuova linea di cosmetici.

Wanda Nara: la denuncia

Stando a quanto si apprende dai documenti deposti contro i due vip la società di loro proprietà “avrebbe l’obiettivo di alloggiare fondi monetari a seguito dell’attività sportiva di un suo socio, quindi con detti fondi consentire l’ingresso di eventuali fondi al mercato dei capitali neri ottenuti al di fuori di ogni accordo contrattuale, pensiamo al fine di evitare esborsi fiscali internazionali”.

Tra le altre cose, sempre secondo il documento, si tratterebbe di una “pratica comune tra coloro che svolgono la loro attività all’interno del regime sportivo internazionale, i quali riceverebbero il proprio stipendio diviso in denaro tramite bonifici bancari e una percentuale in denaro nero e procedono in questo modo al riciclaggio di denaro per poi trasformarsi in reddito genuino dimostrabile nel tempo in quanto di origine legale”.

Wanda Nara e Icardi: lo scandalo

Wanda Nara e Icardi, reduci dallo scandalo dovuto al tradimento messo in atto dal calciatore, al momento non hanno rotto il silenzio in merito alla vicenda e in tanti si chiedono se il loro matrimonio riuscirà a reggere a questa ennesima vicenda clamorosa.