Dopo le chat che inchioderebbero il calciatore del Paris Saint Germain, Wanda Nara avrebbe scoperto nuove scottanti prove che l’avrebbero spinta ad archiviare la sua liaison con lui.

Wanda Nara: le nuove prove

Le prove di uno scambio di messaggi compromettente tra Mauro Icardi e la modella Eugenia Suarez (detta China) a quanto pare erano solo la punta dell’iceberg: in queste ore infatti la showgirl sarebbe venuta a conoscenza di altre prove che inchioderebbero il marito calciatore e la modella.

I due sarebbero stati avvistati mentre entravano in un hotel di Parigi mentre lei si trovava a Milano, e inoltre – secondo indiscrezioni – Icardi sarebbe stato in possesso di un video intimo con protagonista proprio la top model.

Wanda Nara: la separazione

Wanda Nara, che in un primo momento sembrava disposta a restare con il marito nonostante la rabbia e la delusione (lei per prima aveva annunciato la rottura attraverso i social), stavolta sarebbe intenzionata a mettere definitivamente fine alla questione.

Nei giorni scorsi Icardi aveva fatto di tutto per farsi perdonare dalla manager madre delle sue due figlie, ma lei sarebbe stata irremovibile.

Wanda Nara: l’investigatore

Secondo indiscrezioni Wanda Nara avrebbe persino assunto un investigatore privato al fine di scoprire ulteriori novità su suo marito Icardi. Proprio in questo modo la showgirl sarebbe venuta a conoscenza dello scambio di messaggi avuto dal calciatore e dalla modella China Suarez che, nel frattempo, sui social si è schernita dalle accuse di essere “una rovina famiglie” affermando che Icardi le avesse mentito.

Il calciatore le avrebbe infatti detto di essere da tempo in crisi con la moglie e di essere intenzionato a chiedere il divorzio. La vicenda ha generato ovviamente un grande clamore e in tanti sperano di sapere presto quale sarà l’epilogo della vicenda (che, per il momento, non sembra mettersi per il meglio per Icardi).