L’arrivo della pandemia ha portato a numerosi cambiamenti nelle nostre abitudini; proprio in questo periodo è avvenuto un vero e proprio boom nella creazione di applicazioni di compravendita. Senza l’accesso ai negozi fisici e per guadagnare qualcosa, numerose persone si sono iscritte a queste piattaforme.

Acquistare e vendere online è diventato sempre più conveniente, oltre a essere un modo facile e utile per liberarci di abiti e oggetti che non usiamo più. Fra le tante applicazioni in circolazione da anni ma riscoperte recentemente c’è Wallapop: come funziona? Cos’ha di diverso dalle sue concorrenti?

Wallapop, come funziona?

Nata in Spagna nel 2013, Wallapop è un’applicazione che permette la compravendita online; gli utenti possono sia vendere che comprare, rimanendo in contatto in modo facile e intuitivo.

Come funziona? Le caratteristiche di base sono simili a quelle di tutte le altre app per la vendita online di oggetti usati: una volta creato un profilo, la persona interessata crea una bacheca in cui posta foto, informazioni e prezzi di tutti i prodotti che vuole vendere. Wallapop però ha messo in campo un aspetto innovativo per questo genere di piattaforme: un sistema avanzato di geolocalizzazione.

Grazie a questa funzionalità l’utente potrà vedere su una mappa la posizione di ciò che vorrebbe acquistare, in modo da trovare le offerte più vicine a sé.

Prima di procedere all’acquisto è anche possibile contattare il venditore in un’apposita chat, per poter visionare meglio l’oggetto della compravendita e valutarne caratteristiche ed eventuali difetti. Una volta conclusa la trattativa venditore e acquirente possono concordare sul luogo e il momento del ritiro, incontrarsi e procedere alla compravendita.

Pro e contro di Wallapop

Wallapop presenta diversi vantaggi che rivelano tutta la sua utilità, a partire proprio dal sistema di geolocalizzazione. Grazie a esso è infatti possibile eliminare parte del rischio che si corre quando si acquista online: l’incontro con il venditore avviene di persona; così possiamo vedere con i nostri occhi il prodotto che intendiamo acquistare. Inoltre, eliminiamo il pericolo di una mancata spedizione o che l’oggetto sia danneggiato durante il transito. Wallapop permette anche un’estrema libertà ai suoi utenti, poiché è possibile vendere e acquistare di tutto. Dai vestiti e accessori, fino a giochi, libri, prodotti di elettronica e tanto altro ancora.

Infine, Wallapop funziona a meraviglia come metodo per evitare ulteriori sprechi. Questo perché grazie all’applicazione è possibile seguire uno stile di vita più sostenibile e meno dannoso per l’ambiente, acquistando prodotti di seconda mano. Soprattutto per quanto riguarda il settore della moda, è importante ridurre i consumi e promuovere il riutilizzo dei capi: Wallapop è l’occasione giusta per trovare tanti abiti vintage!

I “difetti” di Wallapop sono gli stessi di tutte le applicazioni in questo settore. È impossibile controllare del tutto chi si registra su queste piattaforme, per cui è sempre importante tenere gli occhi aperti e diffidare dalle offerte che non ci sembrano del tutto limpide. Wallapop rimane comunque un’ottima applicazione, gratuita per tutti e adatta a ogni esigenza.