Tutti i vip che hanno che hanno scelto di far rimuovere i loro tatuaggi: perché li hanno cancellati? Se vi state chiedendo chi abbia fatto rimuovere i propri tattoo tra le star, e quali potrebbero essere i motivi principali di tale scelta, allora è proprio questo l’articolo giusto: infatti, a breve, andremo a scoprire insieme di più sull’argomento.

I vip che hanno scelto di rimuovere i tatuaggi, e perché li hanno cancellati

Come nella vita comune e di tutti i giorni, può capitare di volersi fare un tatuaggio, e poi di volerlo rimuovere a distanza di tempo, anche di pochi mesi. I motivi? Possono chiaramente, essere i più disparati: naturalmente, una delle cause principali, quando parliamo di tatuaggi cancellati, è la fine di una storia d’amore. E del resto, sono sempre tanti i tatuaggi, anche tra i vip, ad essere realizzati in nome di un grande amore. E quando si è molto seguiti, dai follower sui social come da tanti fan, al cinema o in TV, allora si è chiaramente più in vista, sotto i riflettori.

Gli amori dei vip finiti, e i tatuaggi cancellati

Come abbiamo accennato, la fine di una relazione d’amore è sicuramente la prima causa di eliminazione di un tatuaggio. Del resto, la rimozione con il laser è lunga e dolorosa, e prevede anche molte costose sedute, ripetute a distanza di poco tempo, per poter essere davvero efficace. Lo sanno bene Belèn e Stefano De Martino, che hanno scelto di eliminare il tattoo sul braccio, che avevano scelto di fare insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Anche la famosa attrice Melanie Griffith, dopo molti anni, ha scelto di rimuove il nome dell’ex marito Antonio Banderas da un cuore sulla pelle: il nome è stato rimosso, ma il cuore è rimasto.

Ma ci sono anche altri motivi, certamente, per eliminare un tatuaggio. Vediamone altri.

Cambiamento di vita importante, anche per i tatuaggi

Una motivazione certamente più generica, quando si vuole far rimuovere un tatuaggio, è quando qualcosa nella vita cambia. Come per esempio, è accaduto alla signora Beckham, ex Spice, Victoria Adams: i suoi numerosi tatuaggi, realizzati al tempo della pop band di successo, adesso poco si addicono al suo look e al suo stile minimal chic, e di conseguenza alla sua immagine.

Lo stesso, poi, si potrebbe dire di Elisabetta Canalis, che ha deciso di eliminare il suo bracciale tattoo, la sua “corona di spine”, che tanto amavano i suoi followers. L’ex velina, ha spiegato sui social, che questo tatuaggio ormai, non la rappresentava più.

E che dire di Fedez? Il marito di Chiara Ferragni, per la promozione del suo album nel 2022, e per il suo lancio, ha scelto di farsi coprire tutti i tatuaggi, apparendo a torso nudo, con la cicatrice del recente intervento ben in vista. Questa scelta, è dovuta al desiderio di condivisione di un trauma e di una malattia, col suo pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Tatuaggio vecchio o rovinato

Certamente, anche un tattoo rovinato, da modificare o che si è ormai deteriorato, può essere rimosso con tecnica al laser: questa è stata la scelta di Andrea Delogu, che ha fatto rimuovere il suo tattoo con re di cuori, sull’avanbraccio, e che ha dovuto nasconderlo per un periodo di tempo, perché antiestetico e non elegante. Così la conduttrice ha spiegato ai followers, che avevano insinuato ad un obbligo di rimozione del tattoo da parte della RAI.

Dunque, anche se le cause e le motivazioni sono sempre tante, è chiaro che anche i vip, proprio come noi, scelgono di eliminare i propri tatuaggi, esponendosi a dolorosi trattamenti laser e a lunghe sedute estetiche.