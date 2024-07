Come prendersi cura della pelle al mare? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcun i consigli utili per una beauty routine perfetta.

Come prendersi cura della pelle al mare

Per tante di noi è tempo di partire per le tanto agognate vacanze. Il mare è sempre la meta preferita dalla maggior parte di noi ma è sempre bene ricordare quanto sia importante prendersi cura della propria pelle. Il sole, il sale, la sabbia, non sono così tanto amici della pelle, perciò bisogna saperla proteggere nel modo giusto. Innanzitutto la pelle va protetta applicando, più volte al giorno, la crema solare, anche se vi truccate. I raggi UV sono infatti dannosi per la nostra pelle e quindi bisogna proteggerla al meglio. L’esposizione prolungata al sole può infatti portare a scottatura, alla comparsa delle rughe, alla perdita di turgore ed elasticità della pelle e, purtroppo, può anche essere causa di tumore della pelle. Importante è applicare una crema solare che abbia l’SPF di almeno +30. A volte si pensa che più è alto l’SPF meno ci si abbronza ma, in realtà, è solo un falso mito. Ma andiamo adesso a vedere insieme alcuni consigli utili per una corretta beauty routine al mare.

Come prendersi cura della pelle al mare: consigli per la beauty routine

Come abbiamo appena visto, quando si va al mare, ma in realtà sarebbe bene farlo sempre, bisogna mettersi la crema solare per proteggere la nostra pelle dai raggi UV. Ma vediamo adesso insieme alcuni consigli utili per una beauty routine perfetta al mare:

Detersione : il viso va lavato super bene sia la mattina ma soprattutto la sera, al fine di rimuovere ogni residuo di crema solare o di trucco.

: il viso va lavato super bene sia la mattina ma soprattutto la sera, al fine di rimuovere ogni residuo di crema solare o di trucco. Esfoliazione: durante la stagione estiva la nostra pelle è molto più stressata rispetto alle altre stagioni, per questo è fondamentale l’esfoliazione. Almeno una volta a settimana fate uno scrub al fine di eliminare le cellule morte.

durante la stagione estiva la nostra pelle è molto più stressata rispetto alle altre stagioni, per questo è fondamentale l’esfoliazione. Almeno una volta a settimana fate uno scrub al fine di eliminare le cellule morte. Idratazione : la pelle deve essere sempre ben idratata. Usate quindi delle creme super idratanti ma dalla texture leggera. Se avete preso il sole al posto della crema idratante spalmate su tutto il corpo un doposole.

: la pelle deve essere sempre ben idratata. Usate quindi delle creme super idratanti ma dalla texture leggera. Se avete preso il sole al posto della crema idratante spalmate su tutto il corpo un doposole. Maschera: almeno un volta a settimana è consigliabile fare una maschera per il viso, in estate consigliate soprattutto quelle idratanti.

Oltre a questo consigli per una beauty routine estiva perfetta, è bene sottolineare l’importanza dell’alimentazione. Consumare tanta frutta e tanta verdura, in particolare di colore rosso e arancione, come per esempio peperoni, melone, carote, ciliegie, pesce e pomodori, perché sono tutti alimenti ricchi di betacarotene. Ottimi anche kiwi, mirtilli e prugne. Inoltre è essenziale bere tanta acqua.

Come prendersi cura della pelle al mare: consigli utili

Oltre a, come abbiamo visto, eseguire una corretta beauty routine, al mare per proteggere la nostra pelle è bene anche ricordarsi di: