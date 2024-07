Il trascorrere degli anni influenza anche l’aspetto della nostra pelle, che perde tono e compattezza. Inoltre, il viso inizia ad essere segnato da rughe e linee sottili, testimoni dell’invecchiamento cutaneo.

Per minimizzare gli effetti, però, possiamo includere nella nostra skincare routine quotidiana una crema viso antirughe, da applicare ogni giorno.

Vediamo quali sono i suoi benefici e quale scegliere.

Quali sono i segni dell’invecchiamento cutaneo

Col passare del tempo, la nostra pelle è interessata da un fenomeno, del tutto fisiologico, chiamato invecchiamento cutaneo. Questo fenomeno ha diversi effetti. Ad esempio, porta alla diminuzione della produzione di collagene ed elastina, le due proteine che mantengono elastica la pelle.

Anche l’acido ialuronico, utile all’idratazione della pelle, inizia ad essere sintetizzato con più difficoltà.

Altri segni dell’invecchiamento cutaneo sono la comparsa di rughe e linee sottili (prima nelle zone più sensibili del viso, come il contorno occhi, per poi espandersi), la comparsa di occhiaie e borse sotto gli occhi, una perdita di tono generale e l’accumulo della melanina in alcune zone della pelle, che porta alla formazione di macchie e discromie cutanee.

Oltre al trascorrere degli anni, il fenomeno dell’invecchiamento cutaneo è accelerato da alcuni fattori, come:

Un’eccessiva esposizione ai raggi UV, senza protezione solare;

Fumo e alcol;

Smog e inquinamento;

Errata detersione del viso;

Poca idratazione della pelle;

Predisposizione genetica.

Quali sono i benefici della crema viso antirughe

Per poter minimizzare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo, possiamo includere una crema viso antirughe, nella nostra routine di bellezza quotidiana. La crema viso antirughe è formulata per andare ad agire sia sui primi segni dell’età che sulle pelli più mature.

Ha una formula molto idratante, che va a ripristinare la barriera idrolipidica, che protegge la nostra pelle, sia dagli attacchi esterni che da quelli interni. Ha anche un effetto rassodante, per ridare tono alla pelle che, col tempo, rischia di diventare meno elastica e tonica.

Agisce sui segni dell’età, come rughe e linee sottili, grazie ad ingredienti antiage, come il Retinolo o il Collagene, che hanno una funzione riempitiva e che levigano e minimizzano l’aspetto dei segni del tempo.

Aiuta la pelle a rinforzare la sua barriera protettiva, in modo da essere più protetta dalle “aggressioni quotidiane”, come l’inquinamento e i raggi UV.

Con un’applicazione regolare, noteremo fin da subito la differenza: avremo una pelle più luminosa, elastica e dall’aspetto più giovanile.

La crema viso antiage, infatti, va applicata tutti i giorni, sia la mattina che la sera.

Per un’applicazione più efficace, stendiamo la crema sulla pelle detersa e dopo l’applicazione del siero.

Come scegliere la crema viso antirughe perfetta per la nostra pelle

Per scegliere la crema viso antirughe perfetta per noi, dobbiamo tenere conto di un fattore importante: l’età.

Infatti, avremo delle formule diverse a seconda dell’età che abbiamo.

La crema viso antirughe andrebbe inclusa, nella skincare routine, a partire dai 30 anni, quando inizia il processo d’invecchiamento cutaneo, a causa della minor produzione di collagene.

A quest’età, le rughe sono appena accennate e quasi sempre concentrate in alcune zone (come il contorno occhi e il contorno labbra).

In questo caso, avremo bisogno di una crema viso antiage dal potere idratante, contenente ingredienti come l’Acido Ialuronico.

A 40 anni, invece, la pelle inizia a perdere più elasticità e le rughe possono farsi più evidenti, soprattutto intorno agli occhi (le cosiddette “zampe di gallina”) o le rughe nasolabiali.

Per questo, dobbiamo scegliere una crema viso antirughe più nutriente, in modo da mantenere lo stato d’idratazione della pelle. È consigliabile scegliere una crema viso contenente Vitamina C, un ingrediente che aiuta a stimolare la produzione di collagene, aiutando la pelle a combattere i radicali liberi.

A partire dai 50 anni, la pelle è soggetta anche agli effetti della menopausa, con rughe più marcate e una maggiore disidratazione.

In questo caso, possiamo correre ai ripari con una crema viso antirughe contenente Retinolo. Si tratta di un derivato della Vitamina C, che ha un effetto antiage, antiossidante e anche leggermente esfoliante sulla pelle, in modo da favorire il rinnovamento cellulare.