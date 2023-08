Tra Meghan Markle e Victoria Beckham non scorre buon sangue. Le mogli del principe Harry e di David Beckham non riescono proprio a sopportarsi, secondo alcune indiscrezioni. Scopriamo il motivo.

Perchè Meghan Markle e Victoria Beckham si odiano?

Il principe Harry e Meghan Markle continuano a far parlare di loro e a rimanere al centro dell’attenzione. Sui social network la coppia è stata bersagliata dagli hashtag che li biasimano per la nuova faida. Dopo lo scontro con il principe William e Kate Middleton, infatti, sarebbe scoppiata una lite anche con un’altra coppia influente e potente, ovvero quella formata da Victoria e David Beckham. Per capire cosa è successo bisogna fare un passo alla volta. Sui social si parla di qualsiasi cosa, ma nulla di concreto. Vola anche una presunta accusa che, secondo Meghan, Victoria sarebbe una delle famigerate “fonti vicine alla coppia” che vanno a raccontare tutto quello che accade nella vita privata dei Sussex alla stampa. Secondo il biografo Tom Bower, lo strappo tra i duchi e i Beckham sarebbe iniziato molto tempo fa. Tutto sarebbe iniziato nel 2018, quando Harry ha invitato David Beckham a presenziare agli Invictus Games a Sidney. Il calciatore ha accettato, ma stranamente Harry non ha voluto interagire con lui durante l’evento. Secondo Bower, i motivi sarebbero diversi. Prima di tutto Meghan Markle gli avrebbe chiesto di non dare troppe attenzioni ai Beckham per non mettere loro due in ombra, e poi Harry a quel tempo avrebbe già iniziato a risentirsi con tutti quelli che mantenevano un buon rapporto con il fratello William. Sempre secondo Bower, che ha parlato con il Sun, Meghan Markle si sarebbe aspettata che Victoria Beckham le chiedesse di indossare i capi e gli accessori della sua linea di moda gratuitamente, come fa con altre star testimonial. Ci sarebbe anche una regola nel protocollo reale che impedisce ai membri di promuovere qualsiasi cosa come influencer.

Meghan Markle e Victoria Beckham: cosa succede?

Secondo Bower, i dissapori sarebbero iniziati anche prima degli Invictus Games, anche se erano meno evidenti. Victoria aveva offerto alla duchessa “consigli sul trucco” e voleva mettere a disposizione il suo staff per i trattamenti al viso e le acconciature, dando libero accesso alla casa che i Beckham hanno a Los Angeles. Meghan e Harry si sono lamentati con qualcuno accusando Victoria di aver rivelato alla stampa notizie private. Quando poi, nonostante queste accuse, Beckham ha accettato l’invito di Harry a Sidney, era già molto arrabbiato con loro, anche perché lui e Victoria erano stati invitati al loro matrimonio ma non al pranzo di nozze. Bower è convinto che i Beckham hanno cercato di passarci sopra e mantenere buoni rapporti. Victoria ha prestato a Meghan un cappotto per la passeggiata dei reali dopo la messa di Natale 2012 e ha disegnato alcuni abiti su misura per lei quando era incinta nel 2020 e per la sua ultima apparizione prima delle dimissioni. La moglie di Beckham avrebbe confidato a qualcuno di non aver avuto un incremento nelle vendite dei capi indossati dalla duchessa. I Beckham hanno deciso di non prendere posizione rispetto alle dimissioni dei duchi e non si sono schierati nella faida familiare. Quando David Beckham ha raggiunto William e Kate a Boston per sostenere il loro impegno filantropico, Meghan e Harry avrebbero definitivamente tracciato una linea di separazione, decidendo di non avere più a che fare con loro.