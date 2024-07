Tra i prodotti must have per l’estate 2024 ci sono le acque spray per il viso, utilissime per rinfrescare e idratare il viso nelle giornate calde. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i benefici.

Acque spray per il viso: che cosa sono?

Le acque spray per il viso stanno diventando sempre più popolari. Tante donne al giorno d’oggi non possono proprio farne a meno, in particolare in estate, ma in realtà un pò in tutte le stagioni. Ma, che cosa sono esattamente le acque spray? Si tratta di soluzioni acquose ricche di vitamine, minerali, e altri ingredienti in grado di apportare numerosi benefici alla nostra pelle. Iodio, zolfo e ferro sono ad esempio alcune delle sostanze benefiche contenute nelle acque spray per il viso. Oltre ai tanti benefici, che andremo a vedere tra poco insieme, da sottolineare la versatilità delle acque spray, che si adattano a qualsiasi tipo di pelle, in particolare sono perfette per chi ha la pelle secca.

Acque spray per il viso: i benefici

Come abbiamo appena visto, le acque spray per il viso sono diventate un vero e proprio prodotto must have. Ma, quali sono i benefici? Andiamo adesso a scoprirli insieme:

Rinfrescante : cosa c’è di meglio, soprattutto in estate, di spruzzarsi un prodotto super rinfrescante sul viso? Le acque spray regalano infatti subito una sensazione di freschezza al nostro viso e, col caldo o con l’attività fisica, non si può proprio chiedere di meglio.

: cosa c’è di meglio, soprattutto in estate, di spruzzarsi un prodotto super rinfrescante sul viso? Le acque spray regalano infatti subito una sensazione di freschezza al nostro viso e, col caldo o con l’attività fisica, non si può proprio chiedere di meglio. Idratante: le acque spray per il viso svolgono soprattutto un’azione idratante, per questo sono particolarmente indicate per tutte coloro che hanno una pelle secca, ma vanno bene per tutti i tipi di pelle. La pelle del nostro viso riceve un vero e proprio boost di idratazione che dura per diverse ore.

le acque spray per il viso svolgono soprattutto un’azione idratante, per questo sono particolarmente indicate per tutte coloro che hanno una pelle secca, ma vanno bene per tutti i tipi di pelle. La pelle del nostro viso riceve un vero e proprio boost di idratazione che dura per diverse ore. Lenitiva : un altro beneficio delle acque spray per il viso è che svolgono un’azione lenitiva e calmante. Se magari siete arrossate o avete la pelle irritata, ecco che l’acqua spray è ottima per calmare arrossamenti e irritazioni, poiché i minerali contenuti sono in grado di ristabilire ossigenazione e Ph naturale.

: un altro beneficio delle acque spray per il viso è che svolgono un’azione lenitiva e calmante. Se magari siete arrossate o avete la pelle irritata, ecco che l’acqua spray è ottima per calmare arrossamenti e irritazioni, poiché i minerali contenuti sono in grado di ristabilire ossigenazione e Ph naturale. Fissante trucco: le acque spray possono anche essere dei fissanti per il make up, in quanto aiutano a prolungarne la durata, oltre a prevenire l’effetto lucido.

Acque spray per il viso: quali scegliere

Dopo aver visto quello che sono i numerosi benefici delle acque spray per il viso, andiamo a vedere insieme quali scegliere:

Acqua delle Rose: è uno dei prodotti più utilizzati, contiene acqua distillata di rosa damascena e dona alla pelle anche un meraviglioso profumo.

è uno dei prodotti più utilizzati, contiene acqua distillata di rosa damascena e dona alla pelle anche un meraviglioso profumo. Yepoda The Mist Have: altro prodotto che piace tantissimo direttamente dalla Korea. Contiene acido ialuronico, lavanda, aloe vera, tè verde e ginseng.

altro prodotto che piace tantissimo direttamente dalla Korea. Contiene acido ialuronico, lavanda, aloe vera, tè verde e ginseng. Clarins Fix’ Make Up: con il 94% di ingredienti di origine naturale, questo prodotto non solo è ottimo per fissare il trucco ma protegge e illumina la pelle.

con il 94% di ingredienti di origine naturale, questo prodotto non solo è ottimo per fissare il trucco ma protegge e illumina la pelle. Biofficina Toscana Mist Energizzante Viso: grazie all’estratto di limone dona un’azione rinfrescante e energizzate.

Questo sono quindi quattro acque spray super consigliate. E voi, siete pronte a provarne una?