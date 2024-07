Skincare in aereo: come sfruttare i lunghi viaggi

Skincare in aereo? Assolutamente si! Scopri come mantenere la tua pelle radiosa durante i lunghi viaggi.

Hai appena pianificato la tua prossima vacanza e non vedi l’ora di partire? Allora sei nel poso giusto! Anche se volare in aereo è emozionante, può rivelarsi una vera sfida per la nostra pelle. Ma niente paura: con una buona skincare, la tua pelle sarà luminosa e pronta ad affrontare ogni viaggio.

Skincare in aereo: i consigli da seguire

L’estate porta con sé l’irresistibile voglia di viaggiare, di concedersi una pausa in qualche angolo paradisiaco lontano dal caos frenetico della città. Tuttavia, il pensiero di dover affrontare un volo potrebbe turbare la serenità che tanto desideriamo. Lo stress pre-viaggio non fa certo bene alla nostra pelle, con secchezza, gonfiore e irritazioni pronte a farsi spazio. L’aria secca dell’aereo e le variazioni di temperatura causate dall’aria condizionata possono compromettere la salute della nostra pelle, lasciandola disidratata e sensibile. Ma con una mirata routine di skincare, è possibile mantenere la tua pelle fresca e luminosa anche durante i viaggi più lunghi. Ecco come fare:

Prepara la pelle prima del volo

Prima di partire, prenditi cura della tua pelle. Detergi il viso con un detergente delicato, applica un toner idratante per equilibrare il pH della pelle e una crema idratante ricca per proteggerti dell’aria secca dell’aereo. Non dimenticare di utilizzare un siero antiossidante per contrastare i radicali liberi.

Durante il volo, la parola d’ordine è idratazione. Porta con te una bottiglia d’acqua e bevi regolarmente per mantenere l’idratazione dall’interno. Per idratare la pelle esternamente, utilizza uno spray idratante per il viso ogni due ore per rinfrescare e idratare la pelle.

Maschere in tessuto

Le maschere in tessuto sono perfette per i voli lunghi. Sono semplici da applicare e forniscono un boost immediato di idratazione. Scegli maschere con ingredienti come acido ialuronico, aloe vera o cetriolo per un effetto lenitivo e idratante.

Protezione solare Protezione solare anche in aereo? Ebbene sì. I raggi UV possono penetrare facilmente attraverso i finestrini. Applica una crema solare con almeno SPF 30 per proteggere la pelle dai danni del sole.

Limita il trucco

Durante il volo, è consigliabile evitare di truccarsi troppo. Una pelle pulita e ben idratata respira meglio. Se non vuoi rinunciare al trucco, opta per prodotti leggeri e non comedogenici.

Cura delle delle labbra e degli occhi

Le labbra e la zona sotto gli occhi sono particolarmente sensibili alla disidratazione. Utilizza un balsamo labbra nutriente e un contorno occhi idratante per prevenire secchezza e occhiaie.

Dopo il volo

Appena atterrati, pulisci il viso per rimuovere qualsiasi impurità accumulata durante il volo. Applica un siero idratante e una crema nutriente per ripristinare la barriera cutanea. Se necessario, usa una maschera lenitiva per calmare eventuali irritazioni.

Con una routine di skincare semplice ma essenziale, sarai pronta ad affrontare anche i viaggi più lunghi con una pelle fresca e radiosa. Buon viaggio e buona skincare!