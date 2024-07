Esfoliante viso in polvere: cos’è e come funziona? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Esfoliante viso in polvere: cos’è?

Tutte noi sappiamo l’importanza di esfoliare la pelle del viso, e anche quella del corpo, al fine di eliminare le cellule morte e rendere la pelle più morbida, levigata e luminosa. Oltre ai classici scrub, esiste anche l’esfoliante viso in polvere. Ma, che cos’è esattamente? Sono prodotti per la skincare, per l’esattezza si tratta di polveri che vengono usate sul volto al fine di eseguire uno scrub leggero, proprio per rispettare la delicatezza della pelle del viso, che è diversa da quella del resto del corpo.

Esfoliante viso in polvere: come funziona?

Come abbiamo appena visto, l’esfoliante in polvere è un prodotto che serve per esfoliare il viso eliminando così le cellule morte. Spesso è composto da ingredienti quali riso e avena e da un mix di elementi idratanti come la Vitamina C. L’esfoliazione avviene grazie agli enzimi dall’effetto cheratolitico, che permettono alla cute di rinnovarsi. Ma, come funziona l’esfoliante polvere in viso? E’ semplicissimo, basta versare sul palmo della propria mano un pò di polvere e mischiarla con un pochino di acqua al fine di ottenere una specie di mousse. A questo punto si può procedere con lo scrub, massaggiando in modo delicato la pelle del viso asciutta. Lasciare poi agire per qualche minuto prima di risciacquare in maniera accurata. Quindi, l’esfoliante viso in polvere è senza dubbio un prodotto ottimo per eliminare le cellule morte senza irritare la pelle, anzi lasciandola morbida e luminosa.

Esfoliante viso in polvere: perché è importante fare lo scrub?

Dopo aver visto che cos’è e come funziona l’esfoliante viso in polvere, andiamo a vedere perché esfoliare il viso è così importante, tanto che bisognerebbe prendere la buona abitudine di farlo regolarmente:

Cellule morte: l’esfoliazione permette di eliminare le cellule morte dallo strato superficiale della pelle.

l’esfoliazione permette di eliminare le cellule morte dallo strato superficiale della pelle. Pelle morbida: lo scrub dona alla pelle un aspetto più luminoso e omogeneo, oltre a renderla più morbida.

lo scrub dona alla pelle un aspetto più luminoso e omogeneo, oltre a renderla più morbida. Flusso sanguineo : l’esfoliazione stimola anche il flusso sanguineo, in questo modo aiuta ad eliminare le tossine.

: l’esfoliazione stimola anche il flusso sanguineo, in questo modo aiuta ad eliminare le tossine. Ricambio cutaneo : effettuare regolarmente lo scrub sul viso è un modo per favorire il ricambio cutaneo e rendere quindi la pelle più sana e luminosa.

: effettuare regolarmente lo scrub sul viso è un modo per favorire il ricambio cutaneo e rendere quindi la pelle più sana e luminosa. Assorbimento creme: grazie all’esfoliazione del viso, le creme e i sieri applicati sul viso si assorbono meglio e, in questo modo, svolgono in maniera ottimale il loro compito.

grazie all’esfoliazione del viso, le creme e i sieri applicati sul viso si assorbono meglio e, in questo modo, svolgono in maniera ottimale il loro compito. Pori ostruiti : lo scrub previene i pori ostruiti, i quali possono causare imperfezioni della pelle.

: lo scrub previene i pori ostruiti, i quali possono causare imperfezioni della pelle. Collagene: infine, se l’esfoliazione del viso viene fatta in maniera regolare e non saltuariamente, nel lungo periodo può anche favorire la produzione di collagene, tanto importante al fine di mantenere la pelle elastica.

Questi sono quindi tutti i vantaggi dell’esfoliare regolarmente la pelle del viso, ma il consiglio è di fare lo scrub anche sul resto del corpo. L’ideale è eseguire lo scrub la sera, soprattutto perché non si dovrebbe esporre la pelle al solo dopo l’esfoliazione. E voi, esfoliate regolarmente la vostra pelle?