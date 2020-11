Vincent Cassel mette d’accordo diverse generazioni con il suo indiscutibile fascino. Ne danno prova il suo amore con la bellissima Monica Bellucci e l’attuale moglie, la modella italo-francese 30 anni più giovane di lui. Se il suo sguardo conquista splendide donne, riesce anche a rompere lo schermo con una mimica adatta ai ruoli spesso complessi e negativi che gli vengono assegnati.

Chi è Vincent Cassel

Vincent Cassel, all’anagrafe Vincent Crochon (Parigi, 23 novembre 1966), è un attore e produttore cinematografico francese. Cresce a Montmartre con il padre attore e ballerino Jean-Pierre Cassel e la madre Sabine, giornalista gastronomica. I due divorziano e lei trasferitasi a New York inizia a lavorare per Glamour per poi fondare insieme a dei soci il gruppo editoriale di Elle. Vincent cresce viaggiando tra Francia e Stati Uniti lavorando come assistente alla fotografia per la rivista fondata dalla madre.

Si diletta inoltre nello studio del canto e della danza, iscrivendosi anche alla scuola circense. Decide all’età di sedici anni però di dedicarsi alla recitazione così si iscrive studiando sia a New York che a Parigi.

Carriera cinematografica dell’attore francese

Compare con un piccolo ruolo per la prima volta in “Les cles du Paradis” nel 1991 e qui conosce Mathieu Kassovitz con il quale gira i successivi “Metisse”, “L’odio” e “I fiumi di porpora”.

Tra gli altri ruoli rilevanti fondamentale quello in “L’appartamento”. Qui infatti, più che un grande successo lavorativo ne raggiunge uno personale conoscendo Monica Bellucci, l’amore di una vita.

Con lei girerà altri sei film tra cui “Dobermann”, “Come mi vuoi”, “Unruly- Nessuna regola”, “Il patto dei lupi”, “Irreversible” e “Agents secrets”.

Ottiene poi alcuni ruoli ad Hollywood tra cui due nella saga “Ocean’s Twelve” del 2005 e in “Ocean’s Thirteen” del 2007.

I suoi ruoli sono quasi sempre legati alla figura di un violento aggressore, come in “Derailed – Attrazione letale”, nell’horror “Sheitan” o ancora nel thiller “La promessa dell’assasino”.

Tra i grandi successi cinematografici a cui ha partecipato ricordiamo “Il cigno nero” di Darren Aronofsky uscito nel 2010 e “Il racconto dei racconti” con Salma Hayek con regia di Matteo Garrone, presentato a Cannes.

Il matrimonio con Monica Bellucci e la vita privata

Nel 1996 conosce Monica Bellucci sul set del film “L’appartamento” iniziando ad attirare l’attenzione del pubblico che ha sognato attraverso il loro amore. Tre anni dopo infatti si sposano e nel 2004 nasce Deva mentre nel 2010 nasce la seconda figlia, Leonie.

Dopo 14 anni di amore la coppia annuncia la separazione. Per amore delle figlie però il rapporto tra i due è sempre rimasto buono e non sono mancati scoop sulle loro cene insieme che dichiarano essere amichevoli.

Vincent infatti dopo alcuni anni di separazione conosce la modella italo-francese Tina Kunakey che sposa nell’agosto 2018 e con cui l’anno successivo ha una figlia Amazonie. Più volte Cassel ha dichiarato la volontà di creare un rapporto tra le sue figlie integrando quindi anche la più piccolina.