Victoria Beckham ha sempre mostrato un fisico davvero molto longilineo e asciutto, con tanto di muscoli ben definiti, frutto di tanto esercizio e diete ferree. Ma cosa mangia l’ex Spice Girl per essere sempre così in forma lo abbiamo scoperto proprio grazie David Beckham, che ha rivelato alcune abitudini alimentari della moglie in una puntata di un podcast.

Sembra infatti che lo sportivo sia un grande appassionato di cucina, passione che purtroppo per lui non può condividere con la sua Victoria perché come ha dichiarato lui stesso “mangia la stessa cosa da 25 anni”. Di cosa si tratta?

La dieta ferrea di Victoria Beckham

Quando David Beckham è stato ospite del podcast Café’s Table 4 dedicato agli appassionati di cucina, ha descritto il modo in cui ama godere dei piaceri della tavola, ovvero condividendo le pietanze con i propri commensali.

In questo contesto l’ex calciatore ha fatto riferimento anche alla moglie attirando inevitabilmente l’attenzione dei più curiosi.

È noto ormai a tutti infatti quanto Victoria sia molto rigorosa nel seguire la sua dieta, tanto da non concedersi mai il classico “strappo alla regola”. Secondo sempre le parole di David, l’ultimo è stato 10 anni fa, quando l’ex “Posh Spice” era incinta di Harper, la quarta figlia della coppia.

Sembra quindi che l’unica volta che la Beckham si sia concessa qualcosa di più sfizioso rispetto al solito sia stato quando ha ceduto alle voglie della gravidanza.

Cosa mangia l’ex Spice Girl da ben 25 anni

D’altronde anche la stessa Victoria Beckham si è definita più volte una persona molto noiosa ed estremamente abitudinaria a tavola, tanto che appunto, da ben 25 anni mangia sempre le stesse due cose, sia a pranzo che a cena.

Pesce alla griglia e verdure al vapore, sono questi gli unici due alimenti che l’ex pop star si concede a tavola. Certo nulla di immangiabile, pesce e verdure sono buone e tutto è estremamente salutare, ma bisogna ammetterlo, è invidiabile la resistenza di Victoria nel resistere al profumo di qualsiasi altra pietanza.

L’allenamento di Victoria Beckham

Non sappiamo se Victoria sia seguita da un nutrizionista oppure se abbia scelto lei stessa il rigidissimo regime alimentare a cui si sottopone, per questo ci sentiamo di non consigliarvelo. Certo è però, che dopo 4 gravidanze, un fisico come il suo fa invidia a tutte, ma anche in questo caso sembrerebbe non esserci nessun trucchetto se non il duro allenamento.

Sappiamo infatti che Victoria è solita allenarsi per 2 ore al giorno almeno 6 giorni su 7 e a seguirla è la personal trainer Tracy Anderson, nota per essere appunto la personal trainer dei vip. La moglie di Beckham si sveglia molto presto al mattino e alle 6, rigorosamente a digiuno, è già impegnata con esercizi cardio e sollevamento pesi, alternati a sessioni di workout davvero molto intense.

Insomma, dietro il suo fisico da urlo ci sono tantissimi sacrifici, che però portano buoni risultati a giudicare dal fisico sempre in forma di Victoria, molto vicina alla soglia dei 50 anni.