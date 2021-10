La stagione autunnale appena cominciata porta con sé la voglia e il desiderio di indossare abiti e capi che si adattino al periodo. Tra i capi immancabili, vi sono i vestiti lunghi che tengono caldo e proposti in varie declinazioni e modelli. Ecco alcuni consigli su quale scegliere anche in base a ciò che dicono le tendenze e le proposte di Amazon.

Vestiti lunghi autunno inverno

Sono un capo che si può indossare in qualsiasi occasione e non solo in estate o primavera, ma neanche solo la sera per qualche cerimonia. I vestiti lunghi per la stagione autunno inverno si rivelano perfetti anche per un look da giorno, magari per l’ufficio o per andare a fare gli acquisti, anche perché proteggono dalle temperature rigide del periodo.

Sono capi da sempre associati all’eleganza e alla classe.

Sono capi che tornano in auge anche grazie a stilisti e film oltre ad attrici del passato che li hanno indossati per molto tempo facendo sognare con i loro lunghi capi svolazzanti. Sono capi che bisogna saper portare e che sono perfetti anche per la stagione fredda.

A seconda della forma, del colore e della stampa, i vestiti lunghi si possono adattare a qualsiasi situazione e occasione, anche quelle più disparate.

Per questa ragione, le donne possono scegliere tra tantissimi modelli di abiti: in pizzo, tulle, ma anche gorgette o vestiti più formali magari con stampe autunnali.

Oltre al modello, bisogna anche pensare al tipo di tessuto che, per la stagione autunnale, cambia in quanto si tende a prediligere abiti che siano più spessi e pesanti in modo da proteggere dai climi freddi del periodo per sentirsi protette. Inoltre, è possibile abbinarlo in vari modi: con giacche, stivaletto o anche stivali alti per la stagione.

Vestiti lunghi autunno inverno: trend

Per la stagione autunno inverno, sono diversi i vestiti lunghi da indossare ispirandosi anche alle ultime tendenze del momento in modo da capire quale sia quello più adatto. I vestiti lunghi sono una delle tendenze di questa stagione. Si trovano modelli molto lunghi fino alle caviglie con spalline in raso e coperti di paillettes.

Oltre al nero, un altro colore adatto per i vestiti lunghi è il rosso passionale e si trovano in maniche oversize a palloncino, in un trionfo di tulle e silhouette molto sinuose e affascinanti. Ci sono poi vestiti lunghi a tubino adatti per l’ufficio, a maniche lunghe e con collo montante. In passerella si trovano vari modelli: dai ricami in pizzo passando per le fantasie check.

Le tendenze offrono abiti a portafoglio, lunghi con spalline, ooppure frange e paillettes che sono perfetti per gli abiti da cocktail che trionfano nei colori accesi per dare un tocco di colore alle sfumature tipiche dell’autunno e dell’inverno. Alcune maison come Laura Biagiotti puntano ad abiti in lana a colonna o realizzati in maglia. Si trovano anche abiti lunghi con spacchi sia nella zona delle gambe, ma anche nelle scollature.

Ci sono dei cut out, ovvero dei tagli che rendono ancora più intrigante e sensuale il tutto con trasparenze per la sera e ampie gonne in stile ballo gown. Si punta anche ad abiti eleganti con frange luccicanti e paillettes, compreso tessuti metallizzati nei toni dell’oro e dell’argento, oltre a drappeggi molto eleganti. La moda premia anche un tessuto molto caldo e raffinato che è il velluto perfetto per la stagione.

Vestiti lunghi autunno inverno Amazon

Amazon propone questo capo per la stagione autunno inverno a diversi sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori vestiti lunghi scelti tra quelli maggiormente amati e voluti dagli utenti online.

1)IMiss Fortan abito da sera

Un abito da sera con scollo a V che arriva fino ai piedi e che va benissimo da indossare per una cerimonia, un cocktail party o anche un banchetto nuziale. Molto bello sulla pelle e comodo da indossare. Molto comodo e morbido da indossare. Di colore nero, blu e rosso.

2)Autunno e inverno moda donna

Un abito con girocollo casual con maniche arruffate e in stampa a pois. Lo scollo è tondo e classico con stampa colorata e design in vita che evidenzia il punto vita. I polsini sono in orlo arruffato con una gonna molto ampia ed elegante. Disponibile nei colori rosso, blu, nero e grigio.

3)Vestito velluto donna lungo

Un abito lungo stile impero, quindi tagliato sotto il seno in velluto. Un abito dal taglio swing adatto per le cerimonie. Indicato anche per le taglie forti. Molto semplice, morbido e maxi. Un abito lungo con scollo a V e design a vita alta. Disponibile nei colori blu, nero, rosso e anche verde.

