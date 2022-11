Vatican Girl: chi è Sabrina Minardi

Sabrina Minardi è stata legata per ben dieci anni ad Enrico De Pedis, Boss della Banda della Magliana, conosciuto come Renatino.

Sabrina Minardi è stata per dieci anni l’amante di Enrico De Pedis, Boss della Banda della Magliana, meglio conosciuto come Renatino, rimasto ucciso nel 1990 in un agguato a Campo dei Fiori.

La donna ha fatto delle rivelazioni molto importanti sulla vita del boss, sulla loro storia d’amore e sul caso di Emanuela Orlandi, ragazza scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma, per cui è diventata una supertestimone. Si tratta di uno dei più lunghi e misteriosi gialli della storia italiana, di cui si parla nella miniserie firmata Netflix, Vatican Girl. Sabrina Minardi è nata nel 1960 a Roma e ha vissuto una storia d’amore con il boss Regatino per 10 lunghi anni, rimanendo al suo fianco come fedele amante.

In seguito è diventata supertestimone per la Procura, dopo aver fatto alcune rivelazioni sui legami tra la Banda della Magliana e la mafia e sul presunto ruolo avuto da Enrico De Pedis, e da lei stessa, nel sequestro di Emanuela Orlandi. La vita di Sabrina Minardi è stata molto tormentata. La donna ha abusato a lungo di droghe, in modo particolare di cocaina, ed è finita anche in alcune comunità terapeutica. Nel 1994 è stata rinviata a giudizio con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata all’induzione e allo sfruttamento aggravato della prostituzione.

Nel 2010 è stata in una comunità di recupero per il cumulo di cinque condanne. Le sue rivelazioni sul caso di Emanuela Orlandi sono state molto importanti, per questo la donna è stata considerata una supertestimone. Insieme alla giornalista Raffaella Notariale, inoltre, ha scritto il libro “Segreto Criminale – La vera storia della banda della Magliana”, in cui ha svelato molti segreti della banda, rivelando dettagli sulla vita del boss Renatino e sulla loro lunga storia d’amore.

Sabrina Minardi ha avuto una vita travagliata. È stata l’amante di Enrico De Pedis per 10 anni, prendendo parte alle vicende che riguardavano la banda della Magliana, prima di diventare supertestimone e rilasciare importanti rivelazioni sull’argomento. Inoltre, ha abusato a lungo di droghe, tanto da entrare ed uscire da diverse comunità. La donna ha avuto un’unica figlia, Valentina, insieme al suo ex marito, Bruno Giordano, ex calciatore della Lazio. I due si sono sposati il 16 giugno 1979. La figlia della Minardi è tragicamente finita sulle pagine di cronaca nel 2008, quando è stata protagonista di un incidente stradale, avvenuto in via Nomentana, a Roma, che ha causato la morte di due giovani. Nel corso della sua vita, Sabrina Minardi ha intrattenuto rapporti con alcuni personaggi molto conosciuti e di spicco dell’ambiente romano, sia malavitoso che non, ma ha sempre preferito non essere definita una prostituta. Ha avuto il ruolo di supertestimone nel controverso caso del sequestro di Emanuela Orlandi, grazie ad alcune importanti rivelazioni sulla banda della Magliana e del suo ruolo, e quello di Renatino, in questo caso di cronaca che ancora non è stato risolto.